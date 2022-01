27 photos des coulisses qui rendent les Avengers encore plus sympathiques

Dans les imposants blockbusters de Marvel, on utilise souvent des écrans verts, des tracksuits ou d'autres gadgets pour rendre l'expérience cinématographique plus imposante pour les fans. Mais aujourd'hui, jetons un coup d'œil dans les coulisses. Dans cette série de photos, vous allez voir beaucoup de vert et des Avengers un peu ridicules.

Eeeeeet action!

«C'est super les gars, vous êtes dans vos personnages»

A votre avis, pourquoi Thor et l'acteur qui joue Rocket rient comme ça?

Est-ce que Captain America se moque de la taille d'Iron Man?

Il est temps de voler!

Quel est votre Avenger préféré du groupe d'origine? Captain America Iron Man La veuve noire aka Natalia Romanova Thor Hulk Hawkeye

Lui c'est un nouveau mais c'est mon préféré👇

Les acteurs ont été informés qu'ils allaient filmer un mariage... Personne n'avait la moindre idée de ce qu'il se passait (pas de spoiler!)

Les sorciers semblent vivre dangereusement lorsque leurs costumes doivent être percés.

Selfie de Pepper (avec costume d'Iron Man) et Iron Man (sans costume d'Iron Man).

Un petit extrait des coulisses:

Black Panther joue avec Rocket.

Thor est-il vraiment aussi habile que ça?

Si vous devez montrer un mème à Thanos rapidement:

Thanos et Gamora (petite):

Quand vous êtes le seul à qui on a oublié de dire que la soirée costumée a été annulée:

IT IS EWAN MCGREGOR!

«Si vous me filmez dans un costume stupide, je vous filmerai dans un costume stupide.»

L'une de mes photos préférées: Scarlett Johansson et Chris Evans faisant une pause Game Boy durant le tournage.

Quand vous devez attendre que le méchant fasse son entrée:

Mais où est Thanos?

Ah il est là!

Même les super-héros ont besoin d'une pause de temps en temps.

Quel est votre film Avengers préféré? Marvel's The Avengers Avengers: Age of Ultron Avengers: Infinity War Avengers: Endgame

Ils ont la 5G à Asgard?

High 20!

Hulk?!?

Juste Thor et son cascadeur qui regardent Thanos.

Captain America qui rigole à sa propre blague:

Vision aussi a besoin de lunettes (lol):

Si vous en voulez encore:

On se quitte sur des fails (parce que ça fait toujours du bien):