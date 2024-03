Image: Shutterstock

J’ai laissé mon bébé pleurer pendant trois jours et ça valait le coup

On appelle ça le «Sleep Training» pour ne pas faire peur aux parents, mais en vrai, il s’agit d’enfermer son bébé dans sa chambre le soir et de le laisser s'endormir tout seul comme un grand.

Marie-Adèle Copin Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

Marie-Adèle est maman Marie-Adèle Copin ne peut s'empêcher de râler. Son bébé, elle l'aime, mais dans les bras de la nounou. Suivez-la sur ses réseaux sociaux et son blog

Quand je dis à certaines mamans que mon bébé dort 12 heures de suite toutes les nuits, elles ont de la peine à me croire. Mais pour en arriver là, j’ai dû le laisser pleurer dans son berceau.

Aux alentours des trois mois de vie, j’étais en phase de transition entre l’allaitement et le lait en poudre. Mon bébé prenait un biberon la nuit et je devais encore le bercer pendant bien 45 minutes pour qu’il s’endorme. Et puis tout à coup, en plus de se réveiller la nuit pour manger, il a commencé à se réveiller pour rien, juste pour que je le berce. Je devais à nouveau faire les cent pas dans l’appartement avec lui. J’étais épuisée. J’avais envie d’enfoncer ma tête dans un coussin et de hurler. Il fallait que ça change.

J’ai demandé à une amie comment elle gérait le dodo avec son enfant qui a désormais 1 an et elle m’a dit qu’elle avait utilisé la technique 5-10-15, une méthode que certains appellent «Sleep Training», parce que c’est plus mignon d’imaginer coacher bébé à dormir plutôt que de dire qu’on le met dans son berceau, qu’on ferme la porte et qu’on le laisse pleurer dans le noir. Cette méthode peut sembler trash, mais elle est redoutable. D’ailleurs, ce sont parfois les parents qui font venir un coach à la maison pour les aider à ne pas flancher face aux pleurs de leur nourrisson.

La méthode 5-10-15 est redoutable à condition de ne pas prendre son bébé dans les bras

Si vous avez raté cette étape👇

Vidéo: watson

Concrètement, il s'agit de coucher bébé le soir venu sans le bercer et le laisser pleurer les 5 premières minutes (parce qu’évidemment, il va pleurer), puis aller le rassurer sans le prendre dans les bras, repartir pour 10 minutes, 15 minutes et répéter l’opération jusqu’à ce que bébé s’endorme. Normalement, après 45 minutes, le nourrisson lâche l'affaire. Il faut appliquer cette méthode pendant une semaine, donc ne pas prendre bébé au restaurant, par exemple.

Le premier soir où j'ai testé cette technique, j'étais avec mon mari sur le canapé, les yeux rivés sur le minuteur, tentant tant bien que mal de faire abstraction des pleurs de notre fille. J'étais très tendue. Et si ça ne marchait pas? Et si on la faisait pleurer pendant deux heures sans résultat? Et si elle avait encore faim? Et si elle avait mal? Et si elle avait un rot coincé? Et si sa couche était pleine?

Heureusement, les «et si» se sont arrêtés après 30 minutes. C’est un chrono plus qu'honnête. Et cette nuit-là, miracle, je n'ai pas eu besoin de la bercer. Le deuxième soir, il a fallu 45 minutes pour l'endormir, mais cette fois-ci, j'étais plus détendue, je savais où on allait, je savais que la méthode marchait. Et puis le troisième soir, le tour était joué. Il lui a fallu moins de 10 minutes. L'angoisse de l'arrivée de la nuit était finie.

Cette méthode est plus efficace si on la commence tôt: entre 2 et 3 mois. Des amies m’ont raconté qu’elles avaient laissé leur bébé pleurer pendant des heures sans succès, mais à des âges plus avancés. Plus on attend, plus c'est compliqué, car l'enfant prend des habitudes. Je connais également des gens qui ont appliqué cette méthode à l'extrême, c'est-à-dire qu'à partir de 3 mois, ils ont enfermé leur bébé dans sa chambre sans venir le voir jusqu'au lendemain matin.

Plus on commence cette méthode tôt, plus on a de chance pour qu'elle fonctionne

Et puis il ne faut pas être trop sensible face aux pleurs de son bébé. Si ça vous arrache le cœur de l'entendre gémir, cette méthode n’est pas faite pour vous. Personnellement, j'ai trimballé mon enfant partout en voiture dès sa naissance. Des crises de pleurs monstrueuses, j'en ai vécu, coincée sur les quais à Genève sachant que je ne pouvais rien faire, coincée dans un parking, coincée sur l'autoroute entre Genève et Lausanne. J'étais comme immunisée des pleurs de mon bébé.

La méthode 5-10-15 n'est pas seulement efficace pour le dodo, elle l'est aussi pour les siestes. Je me suis aidée d'un livre en particulier: The Baby Sleep Solution de Suzy Giordano. L'auteure explique également comment régler son enfant la journée pour être sûr qu'il dorme la nuit. Je ne peux que recommander ce bouquin (en anglais) pour toutes celles qui prévoient d'avoir un enfant ou qui sont justement dans cette période de transition des 3 mois. L'idée est qu'un bébé bien réglé peut ensuite s'adapter à la vie des parents (et non l'inverse) en faisant des siestes partout et même en s'endormant au restaurant.

Aujourd'hui, ma fille approche des 7 mois et elle dort comme un bébé. Certaines nuits, elle se réveille en pleurant un peu, je vais alors la consoler, mais JAMAIS je ne la prends dans les bras. Ne crions pas victoire trop tôt, je sais que le vent peut tourner, alors je profite de cette période. Bientôt, ses dents sortiront et ce sera une tout autre histoire.

Marie-Adèle est maman Marie-Adèle Copin ne peut s'empêcher de râler. Son bébé, elle l'aime, mais dans les bras de la nounou. Suivez-la sur ses réseaux sociaux et sur son blog.

21 bébés terrifiants photoshopés avec des dents d'adultes

1 / 24 21 bébés terrifiants photoshopés avec des dents d'adultes source: sad and useless

Cet humoriste prouve les dangers d'une place de jeux