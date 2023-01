Quelle est la reine ou la princesse qui a fait flamber la carte de crédit pour être stylée? shutterstock/instragram

Voici la princesse qui a dépensé le plus de fric en fringues en 2022

Et ce n'est pas Kate Middleton.

Les membres de la royauté sont toujours tirés à quatre épingles lors des apparitions publiques (en même temps, c'est un peu leur métier). Charlène de Monaco, 44 ans, fait partie de ces princesses qui sont toujours parfaitement stylées et pour ça, elle a dépensé une sacrée somme.

Le site spécialisé dans la mode des familles royales UFO No More a publié le classement des dépenses annuelles en tenues, bijoux et accessoires des princesses, reines ou comtesses. La première place revient à la femme d'Abert II. Charlène de Monaco aurait acheté 105 nouveaux vêtements l'année dernière pour un total de 728'000 francs.

Charlène de Monaco a fait sa première apparition de l'année 2022 en avril après 15 mois d'absence. Image: EPA

A titre de comparaison, Kate Middleton a acheté 204 nouveaux vêtements selon le site spécialisé. Mais la princesse de Galles n'a dépensé «que» 214 000 francs - soit le tiers de ce que Charlène a dépensé en 2022.

Princesse Maria-Olympia de Grèce aime le doraaaayyyy. instagram

Voici les 19 princesses les plus dépensières:

Charlène de Monaco: 728 541 francs

La princesse Maria-Olympia de Grèce: 224 444 francs

Kate Middleton: 214 293 francs

La princesse Sofia de Suède: 161 630 francs

La Grande-Duchesse Maria Teresa de Luxembourg: 132 626 francs

Meghan Markle: 105 453 francs

La reine Mathilde d'Udekem d'Acoz: 102 031francs

La princesse héritière Mary de Danemark: 90 964 francs

La comtesse Sophie de Wessex: 86 087 francs

La princesse Beatrice de York: 86 043 francs

La princesse héritière Marie-Chantal de Grèce: 74 843 francs

La reine Maxima des Pays-Bas: 71 875 francs

La princesse héritière Mette-Marit de Norvège: 54 880 francs

La reine Letizia d'Espagne: 53 170 francs

La princesse Marie de Danemark: 49 180 francs

La princesse Victoria de Suède: 34 989 francs

La Grande-Duchesse héréditaire Stéphanie de Luxembourg: 23 815 francs

La princesse Eugénie d'York: 18 063 francs

La princesse Madeleine de Suède: 17 960 francs

