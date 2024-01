Voici «Sandwich bag» . Fabriqué à partir d'un cuir de vache safran uni, cette beauté divine mesure 30 centimètres de longueur et 27 centimètres de hauteur. La languette bleu homard et le délicat lettrage en relief font le reste. Son prix? Beaucoup moins élevé que le nombre de bactéries qui baisent au fond des gamelles entassées dans le frigo: 2500 francs suisses.

Et puis il y a Pharrell Williams. L'homme sans âge qui a offert I’m a Slave 4 U à Britney Spears et se charge, depuis pile une année, de la dégaine des mâles de Louis Vuitton. Faut-il le rappeler, le directeur artistique américain fait jusqu'ici un sans faute. Vendredi, comme pour faire la nique à ses adversaires qui s'épuisent à produire n'importe quoi, l'artiste a dévoilé son nouveau «sac à sandwich». C'est ainsi que l'institution parisienne présente son nouvel effet à nourriture.

Le Tupperware (pardon, le Tupp'), souvent plus âgé que son propriétaire, empeste volontiers le vieux casier du collège, dans lequel on a oublié la moitié d'un sandwich thon-crudité au semestre dernier. De quoi donner de furieuses envies d'entamer un jeûne intermittent.

Et à mesure des passages par le micro-ondes d'entreprise, le ballet des gamelles rosâtres et mal lavées brûle autant les yeux et les narines.

Voilà comment Shawn Mendes se ressource

Le chanteur canadien a à nouveau prouvé qu'il ne craint pas les éléments...pour le plus grand bonheur de ses fans.

Stiches incoming! Shawn Mendes n'a pas froid aux yeux, ni ailleurs, la preuve. L'artiste a posté sur son compte Instagram une vidéo de lui en train de profiter de la neige, nous signale 20 minutes ce mardi. Rien de spécial jusqu'ici, nous direz-vous, il s'agit juste d'un jeune de 25 ans qui profite de la neige en compagnie de ses amis. Sauf que l'interprète de What the hell are we dying for est littéralement...en boxer. En caleçon. En sous-vêtement, quoi.