Emrata (photo de droite) a l'air vraiment contente d'être là.

Au défilé Jacquemus, il ne fallait surtout pas chavirer

Hier, le créateur français a présenté sa nouvelle collection à Versailles. Les invités n'étaient pas assis sur de simples chaises, mais étaient installés dans des barques.

Plus de «Divertissement»

Ce lundi 26 juin, les jardins du château de Versailles à Paris se sont transformés en catwalk. Simon Porte, plus connu sous le nom de Jacquemus, sa marque, a présenté sa collection automne-hiver 2023 baptisée «Le chouchou» devant une brochette de stars.

Mais le créateur n'a pas installé ses invités sur de simples chaises. Monica Bellucci, Emily Ratajkowski ou encore le couple Beckham, ils ont tous regardé le défilé assis dans des barques le long de la rive du Grand canal.

Jacquemus est connu pour choisir des lieux poétiques et very français façon Des Racines et des Ailes. En 2019, il avait organisé son show dans un champ de lavande en Provence et en 2022, c'était dans les montagnes de sel rose de Camargue.

Est-ce que David a ramé pour emmener sa dulcinée Victoria au défilé? Que nenni! Il y avait un conducteur par embarcation, et parfois même des sous-fifres dans l'eau qui tiraient les bateaux pour les emmener à bon port.

Victoria s'agrippe-t-elle à son mari parce qu'elle a peur de chavirer et de faire mordre par un requin? instagram justjared

Victoria Beckham est d'ailleurs une grande fan de Jacquemus, elle assiste à tous ses défilés et au micro de Loïc Prigent, elle a affirmé qu'elle admirait ce qu'il faisait depuis très longtemps. une autre fan, pour le coup absente, c'est Rihanna:

«Je sais très bien qui vous êtes et mon compte en banque aussi» Rihanna au micro de Loïc Prigent pour France 5.

Mais les invités n'ont pas passé la journée à griller sur leur barque. Après le show, ils ont rejoint la terre ferme pour un cocktail champagne-cerises (so chic!) et une séance photo.

Emrata a l'air d'avoir acheté sa tenue sur Wish en tapant: Marie-Antoinette sexy

instagram emrata

L'influenceuse française Léna Situations faisait également partie des convives

Après le tollé qu'elle s'est pris à Cannes, elle a demandé à ses followers de l'aider à choisir sa tenue.

Parmi les mannequins stars qui ont marché sur le catwalk, il y avait Gigi Hadid, Kendall Jenner ou encore Grace Elizabeth.

Contre toute attente, Kendall Jenner ne porte pas un Pampers. Et au cas où vous vous posez la question, ce n'est pas une Apple Watch autour de son cou. instagram jacquemus

Et puis, les invités ainsi que les modèles ont participé à une petite vidéo promotionnelle postée sur le compte Instagram de Simon Porte. Il leur a été demandé de dire face caméra un mot très compliqué en français: «Bonjour» ou «Bonjwour» comme dirait Emily in Paris. D'ailleurs, c'est comme ça que beaucoup de célébrités américaines l'ont prononcé.

D'après la forme de sa bouche, on devine que Gigi dit «bonjour» comme Emily in Paris. capture d'écran instagram jacquemus

Les Américains ont cette fâcheuse tendance à accentuer les voyelles. N'est-ce pas Eva Longoria? capture d'écran instagram jacquemus

On n'a pas le son mais on comprend tout de suite que le «bonjour» de Monica Bellucci est juste. capture d'écran instagram jacquemus

La femme de Vincent Cassel Tina Kunakey aussi a bien réussi l'exercice. capture d'écran instagram jacquemus

Le chanteur et acteur Ahn Hyo-seop a joué le jeu, mais il l'a dit très vite, on n'a pas eu le temps de faire une capture d'écran. capture d'écran instagram jacquemus

Bonjour Adèle Exarchopoulos! capture d'écran instagram jacquemus

Un bonjour très frenchy pour Leatitia Casta. capture d'écran instagram jacquemus

La vidéo complète ici👇

En parlant de gens qui disent mal «bonjour»👇

C'est pas la Fashion Week, mais voici les looks les plus improbables de Coachella 2023

1 / 20 Les looks les plus improbables de Coachella 2023

Marre de la mode? Voici des chutes