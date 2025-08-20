Il est français et il a embobiné un club très prisé.

Un faux Justin Bieber entourloupe tout le monde à Vegas

Un sosie du chanteur a performé en boîte de nuit devant une foule en délire avant de se faire virer de l'établissement.

C'est à peine croyable tant la ressemblance est douteuse. Un jeune homme s'est fait passer pour la star canadienne à Las Vegas.

Mieux qu'un faux Brad Pitt mal photoshopé, un faux Justin Bieber qui chante. Le farceur a carrément performé dans une boîte de nuit devant une foule en délire. L'établissement, le XS Nightclub au Wynn, un hôtel cinq étoiles à Las Vegas, n'y a vu que du feu. DJ Gryffin qui performait ce soir-là, s'est également fait avoir comme un bleu. Heureusement, il a préféré en rire et a partagé sur Instagram une vidéo humoristique retraçant sa soirée et comment il avait été dupé. Il s'est justifié en expliquant qu'il faisait «sombre et que la musique forte n'avait pas aidé.»

Le site TMZ raconte que tout a commencé lorsque le sosie, un certain Dylan Desclos, 29 ans, a expliqué au staff de la boîte de nuit et au DJ qu'il souhaitait chanter durant son set ce samedi 16 août. Croyant qu'il s'agissait du vrai Justin Bieber, le DJ l'a carrément laissé profiter de sa loge.

Le sosie a réussi à chanter Sorry, l'un des tubes de Justin Bieber et il est resté quatre minutes sur scène avant que le staff ne réalise la supercherie. La soirée lui aura tout de même coûté cher: 10 000 dollars (environ 8000 francs) en boissons. Une facture qu'il a payée, selon le New York Post, avant d'être viré de la boîte de nuit.

Dylan Desclos, français d'origine, joue de sa ressemblance avec le chanteur et performe sur de petites scènes en tant que sosie. Il suit les inspirations capillaires de la star, s'habille comme lui et s'est carrément fait faire des tatouages similaires.

Mais physiquement, ça reste approximatif. Comme le dit DJ Gryffin:

«Je me suis dit: "Il a pris beaucoup de poids depuis la sortie de l'album"»

Si la blague peut faire sourire, elle discrédite néanmoins le sérieux du XS Club qui se justifie ainsi:

«Après une ruse élaborée en plusieurs étapes mise en place par lui [Dylan Desclos] et son équipe, un imitateur de Justin Bieber a été autorisé à monter sur la scène du XS (...) avant d'être expulsé»

Dans un podcast partagé par TMZ sur Instagram, un rédacteur du média people, Deven Rall, se demande comment les gens ont pu se faire avoir de la sorte:

«Pour moi, c'est tellement évident que ce n'est pas Justin Bieber» Deven Rall

Il se pose une question légitime: comment se fait-il que, parmi les membres du staff de la boîte de nuit, personne n'ait remis en doute l'identité de cette personne? Mais Charlie Cotton qui anime l'émission rétorque que, souvent, quand on voit des célébrités en vrai, on réalise qu'elles ne ressemblent pas à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et puis, plus c'est gros, plus ça passe.

La discothèque de Las Vegas n'est pas la seule à s'être fait berner par Dylan Desclos. Il a aussi entourloupé Louis Vuitton en coupant la file d'attente du magasin des Champs-Elysées à Paris et en faisant des essayages dans un salon privé de la boutique de luxe avant de repartir les mains vides.

