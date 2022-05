Ce parapluie Adidas x Gucci coûte 1000 francs et il n'est pas étanche

Cet accessoire a fortement déplu aux internautes chinois.

Adidas et Gucci se sont associés le temps d'une collab'. Parmi les différents accessoires, il y a un parapluie qui ne protège pas de la pluie. Fancy!!!!

L’objet en question coûte un peu plus de 1000 francs. Il a été conçu dans un mélange de coton et de lin et le manche est en bois de bouleau, des matériaux fragiles et précieux. Sur le site de Gucci, on peut lire que «cet article n’est pas résistant à l’eau... Il est destiné à la protection contre le soleil ou à des fins décoratives». En fait, ce n'est pas un parapluie, c'est une ombrelle.

Néanmoins, l'objet a provoqué un tollé sur la Toile, notamment auprès des internautes chinois. Leurs critiques sont devenues virales sur le réseau social Weibo. «Pourquoi les produits à prix élevé n’ont pas d'utilité?», «Dépenseriez-vous plus de 10 000 yuans pour un parapluie non étanche?», peut-on par exemple lire.

Pour d'autres, c'est un objet de collection ou un coup marketing. De cette façon, on parle de la collab' entre Adidas et Gucci. C'est comme quand Balenciaga sort une paire de baskets usées et dégueulasses... c'est de la provocation.

Et puis, si vous voulez vraiment acheter un parapluie Adidas x Gucci, sachez qu'il y en a un au prix de 1440 francs et il fait aussi siège. Enfin un produit utile!

