Ce qui faisait les «pélos» d'hier, fait désormais les icônes d'aujourd'hui, comme en témoigne cette nouvelle tendance, nommée «Eclectic Grandpa», ou «Dadcore». Image: watson

Ne jetez pas les habits de vos parents, ils vont vous rendre cool

La mode, c'est comme la Force dans Star Wars, elle est toujours en mouvement. La dernière tendance en date, nommée «Eclectic Grandpa», inspire la jeune génération à reprendre les codes de nos papys/mamies

Plus de «Divertissement»

Il fut une époque où se pointer en cours avec un pantalon en velours côtelé et un pull en laine à manches courtes aurait fait de vous la risée de vos camarades. La sentence de la mention «pélo» aurait été irrévocable, vous condamnant à traîner avec les autres «pélos» et vous détournant à jamais des «cool kids» de l'école.

Pour votre look l'année prochaine: Marinade Messieurs, voici comment être à la hauteur à la Saint-Valentin

Mais comme la mode est une fluctuation d'éléments improbables, ce qui faisait les «pélos» d'hier, fait désormais les icônes d'aujourd'hui, comme en témoigne cette nouvelle tendance, nommée «Eclectic Grandpa», ou «Dadcore». Ça veut dire «grand-père éclectique» ou «style de pap's» en anglais et ça consiste à vous habiller… comme un vieux, mais en jeune.

Tyler, The Creator est le rappeur le plus «Dadcore» du monde. Gotham/GC Images

Mais pour revisiter ce style «à l’ancienne» et en faire quelque chose de nouveau, il ne s'agit évidemment pas d'imiter votre daron ou votre mamounette. Le diable étant toujours dans les détails, ce qui fait la fashion est toujours une histoire d'accessoires et de complémentarité entre couleurs et matières.

Une alternative à la fast fashion

Finies, donc, la fast-fashion et les tendances éphémères qui ne durent qu'une saison. On mise sur des pièces bien faites qui résistent à l’épreuve du temps et qu'on raccommode au cas où, exactement comme le faisaient vos grands-parents. Et comme pour le streetwear: on part sur des habits décontractés qui taillent grand afin de rester confortable tout en ne complexant pas sur son bidon.

Ample, confortable et chic, le mot d'ordre, c'est de faire comme grand-papa un dimanche. Getty

On mise donc sur des pulls en laine ou des cardigans avec des mailles moelleuses et colorées, des vestes matelassées ou cirées et on arbore du velours, brillant ou côtelé, en faisant matcher des imprimés.

En gros , s'il y a une veste Barbour, un vieux pull à motifs argyle (les fameux losanges) et un pantalon droit qui traînent dans l'armoire, vous êtes pile dedans!

On pensera également à faire dépasser un mouchoir en tissu de la poche, à se chausser d'une paire de mocassins. Pour les amateurs de couvre-chefs, c'est l'occasion de sortir le gavroche, le bonnet de marin ou d'arborer une casquette bien vintage, si possible à l'effigie d'un truc doucement désuet, comme Les Babibouchettes ou l’ancien logo de Credit Suisse.

Un style unisexe

Parmi les meilleurs ambassadeurs de cette esthétique, on peut citer le rappeur Tyler, The Creator ou encore Harry Styles, qui en ont fait une signature en matière de style. Comment? En associant des articles masculins et féminins pour brouiller les genres ou en trouvant le juste équilibre entre des pièces intemporelles, des pépites vintage et des créations contemporaines, qu'ils allient à la perfection.

Harry Styles, icône du «Eclectic Grandpa» non genré. Image: Getty

En matière d'accessoires féminins, pensez également au petit sac pour parfaire votre «outfit» ou à chiner des cardigans chez les dames afin de parfaire votre look de «Eclectic Grandpa». Les bijoux, évidemment, font aussi partie du look. Le secret, c’est l’alliance de l’héritage et du contemporain, du chic et du décontracté, où l'élégant trenchcoat peut côtoyer la basket.



Et comme la mode, c'est aussi (et beaucoup) du luxe, avoir une pièce de créateur, si possible chinée en seconde-main, ne fera que renforcer votre statut d'humain supérieur. «Les aigles, ne volent pas avec les pigeons», comme disait un grand philosophe nommé Booba. On s'en va ainsi chiper le carré Hermès de maman pour le glamour. En plus, ça coûte moins cher, et c'est écolo, donc pour une fois qu'une tendance mode tente de minimiser les impacts sur l’environnement et la surconsommation, on ne peut que saluer le «Dadcore».