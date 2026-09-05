Les stars inspirent les personnes qui veulent se faire tatouer. montage watson

Voici les tatouages les plus recopiés (et ceux qu'il faut éviter)

Les tattoos sont devenus très répandus. Les modes reviennent et le choix de la partie du corps que l'on veut décorer est très stratégiques. On fait le point sur ce qui se fait actuellement avec deux importants salons de tatouage.

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Plus de «Divertissement»

Un tatouage raconte une histoire. Il fixe un trait de la personnalité ou rappelle l'instant particulier d'une existence. Mais alors que l'art gravé sur la peau et censé plaire toute une vie, de nouvelles tendances apparaissent constamment. Deux experts du tatouage expliquent à quoi il faut faire attention.

Ces styles ont la cote

Lukas Hartmann est le propriétaire de PiiNK Tattoo&Piercing, qui a des antennes à Bâle, Lucerne et Winterthour. Il explique:

«Le fine line est très demandé, des lignes très fines et précises, qui donnent l'effet d'un bijou»

A Zurich, la clientèle de Sinkply Fineline Tattoo est majoritairement féminine. Le salon confirme cette tendance. La clientèle demande également des inscriptions manuscrites ou dessinées, comme des prénoms ou des motifs en hommage à des proches, ainsi que des tatouages abstraits.

Les lignes fines deviennent de véritables bijoux sur la peau. Image: ZVG PiiNK Tattoo

Tendance depuis plus longtemps, les éléments floraux, restent, eux aussi, très appréciés. Lukas Hartmann estime:

«Chez PiiNK, on remarque qu'aujourd'hui les gens font beaucoup plus attention à l'esthétique et à la légèreté qu'auparavant.»

Autrefois, plus le tatouage était massif et voyant, mieux c'était pour les clients.

Ces tendances font leur come-back

Des tendances déjà en vogue par le passé connaissent également un retour en grâce. L'une d'elles est le fameux «tramp stamp», le tatouage situé situé dans le bas du dos.

Contrairement à l'époque, celui-ci doit désormais être réalisé de façon plus fine, plus épurée et plus moderne. Chez PiiNK et Sinkply, on sent bien l'engouement pour les années 90 et l'esthétique Y2K, soit du début des années 2000, se fait sentir.

Les motifs tribaux font eux aussi leur retour, mais transformés, dans une version futuriste. Les tribals sont des formes abstraites composées de lignes courbes qui se terminent en pointe, issues à l'origine de cultures autochtones.

Le «cyber-sigilisme», comme on l'appelle, est particulièrement apprécié des plus jeunes. Ces tatouages sont généralement abstraits et symétriques, et évoquent, par des distorsions volontaires, des interférences numériques.

Ce style fait fureur chez les plus jeunes. Image: ZVG PiiNK Tattoo

Ces parties du corps sont les plus prisées

Chez PiiNK, les clients choisissent surtout de se faire tatouer sur des parties du corps qu'on peut laisser deviner et qui rendent bien esthétiquement. Il s'agit par exemple de la colonne vertébrale, de la zone derrière l'oreille, du sternum, de l'aine, du bras ou de la main.

La facilité à dissimuler le tatouage au quotidien entre aussi en ligne de compte. Lukas Hartmann souligne toutefois que chez PiiNK, les tatoueurs procèdent avec beaucoup de prudence et accordent une grande importance au conseil:

«Quand les clients sont trop jeunes, nous les mettons souvent en garde par rapport à leur avenir professionnel»

Chez Sinkply, la clientèle se fait surtout tatouer les bras, les jambes, les côtes et les pieds. Les tatouages sur les pieds sont particulièrement demandés durant les mois d'été.

Le vieillissement de la peau joue un rôle sur certaines zones du corps, car il varie selon les endroits. C'est le cas par exemple de la main, où la peau vieillit plus vite. Chez PiiNK, on explique:

«À cet endroit, un tatouage a souvent, au bout d'un certain temps, simplement moins l'air aussi délicat qu'au premier jour.»

Sur les bras, les manches patchworks, c'est-à-dire «une multitude de petits motifs collectionnés comme des autocollants, ont de plus en plus de succès.

L'influence des réseaux sociaux et des stars

Comme le confie Lukas Hartmann, il existe également des différences entre les générations:

«La génération Z est beaucoup plus portée sur les tendances et plus spontanée. Elle puise ses idées directement sur son smartphone, et n'hésite pas à se faire tatouer un style un peu décalé, sans grande signification, juste parce que ça correspond au moment présent.»

Sinkply confirme:

«Les plus jeunes viennent davantage avec des tatouages tendance et des emplacements un peu plus osés»

Les réseaux sociaux, TikTok et Instagram en tête, sont désormais incontournables pour suivre les tendances. Chez PiiNK, les clients ne demandent plus à voir des catalogues de motifs, comme c'était autrefois la norme.

À la place, ils montrent sur leur smartphone des vidéos, des photos ou des captures d'écran de tatouages de mannequins ou d'influenceurs internationaux, qu'ils souhaitent eux aussi arborer.

Celui de Hailey Bieber est désormais un classique

Si les clients se contentent généralement de montrer le tatouage en gros plan, certaines célébrités servent beaucoup plus souvent d'exemple. Chez Sinkply, Hailey Bieber sert particulièrement souvent de référence, avec son tatouage au niveau du cou comme modèle.

Hailey Biebers s'est tatoué «Lover» sur le cou. Image: Instagram/haileybieber

Auch bei PiiNK ist die Frau von Justin Bieber keine Unbekannte:

«D'un côté, vous avez des mannequins comme Hailey Bieber ou Kendall Jenner, dont on ne voit presque rien des tatouages sur les réseaux sociaux, parce qu'ils sont minuscules et discrets, pensés pour leur métier. Mais c'est justement ça qui devient viral sur TikTok, Insta et Pinterest. Mais de l'autre côté, tu as des musiciens comme MGK, qui représentent l'exact opposé. Il est la référence des garçons dès qu'il s'agit d'extrême.»

Machine Gun Kelly est cité en référence pour les «blackouts», c'est-à-dire des bras ou des torses entièrement tatoués en noir, une opération par ailleurs très douloureuse.

Machine Gun Kelly n'a pas choisi la discretion. Image: www.imago-images.de

La chanteuse Rihanna est elle aussi une référence très appréciée en matière de tatouage. Son tatouage sur la main et surtout sous la poitrine sont en particulier régulièrement copiés par ses fans, dans les moindres détails.

On devine le fameux motif égyptien de Rihanna. Image: FilmMagic

Les personnes plus âgées, elles, réfléchissent en général plus longtemps avant de se faire tatouer et optent pour des designs plus intemporels. On y trouve par exemple des tatouages en noir et gris, ou des motifs qui ont une signification émotionnelle particulière pour la personne.

Chez Sinkply, la génération plus âgée puise souvent son inspiration sur Google. C'est pourquoi on y demande plutôt des classiques comme les capteurs de rêves ou les oiseaux. Les tatouages qui plaisent à leurs propres enfants sont également très appréciés.

Et ça, c'est ringard

Certaines tendances ne sont pas faites pour durer et disparaissent plus vite qu'on ne le pense. C'est le cas des tatouages qui doivent leur popularité à Internet, comme les «ignorant styles».

Il s'agit de tatouages volontairement réalisés de façon à donner l'impression que le motif a été gribouillé soi-même. Ils n'ont généralement aucune signification particulière et sont souvent regrettés après quelques années. «Chez nous, cela passe aussi par un conseil honnête», précise PiiNK.

Le tatouage infini appartient désormais au passé. Du moins, on l'espère. Image: Shutterstock

Les grands classiques du tatouage des années 2010, comme les boucles infinies, les pissenlits, les plumes ou les oiseaux, sont eux aussi passés de mode.

Même chose pour l'engouement autour des micro-tatouages hyperréalistes, ces motifs minuscules truffés de détails. Lukas Hartmann explique : «Les clients remarquent qu'après quelques années, trop de détails dans un espace trop restreint finissent par devenir flous dans la peau.»

Le microréalisme est de moins en moins demandé. Image: instagram/cosmos_tattoo_heilbronn

Chez Sinkply, on estime que le cyber-sigilisme devrait être moins demandé dans les années à venir. Les signes astrologiques comme motif sont, quant à eux, déjà clairement passés de mode.

Mais peu importe qu'un tatouage soit tendance ou non, chez PiiNK, chaque tatouage a sa raison d'être:

«Au bout du compte, ce qui compte pour nous, c'est que les tendances vont et viennent, mais un tatouage, lui, reste»

Et c'est bien là le problème. Alors mieux vaut réfléchir avant de se lancer.

Traduit de l'allemand par Joel Espi

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Et voici des tatouages moches, à ne pas reproduire... 1 / 31 Et voici des tatouages moches, à ne pas reproduire... source: reddit