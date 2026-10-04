«Sans les compétences nécessaires, même le meilleur équipement ne sert à rien», nous dit Susanne Baumann, conseillère en sport et activité physique au Bureau de prévention des accidents (BPA). images: shutterstock

Voici ce que les Suisses négligent le plus en randonnée

L'automne est là et, pour beaucoup, c'est l'une des plus belles saisons pour la randonnée. Cependant, le nombre d'interventions de secours a augmenté l'année dernière. Pour que votre randonnée soit une réussite, certains points sont particulièrement importants à respecter. Notre interview d’une experte.

Reto Fehr / watson.ch

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La randonnée est et reste de loin le sport le plus populaire auprès des Suisses. Les chiffres de l'étude «Sport Suisse 2026», publiée tous les six ans par l'Office fédéral du sport (OFSPO), ont révélé en août que pratiquement une personne sur deux dans notre pays pratique régulièrement la randonnée. Le nombre moyen de journées de randonnée par an est passé de 15 à environ 20 par rapport à 2020.

Avec autant de monde, il y a forcément des accidents. Les statistiques annuelles du Club alpin suisse (CAS) sur les secours en montagne ont montré que, l'année dernière, les équipes de secours sont intervenues plus souvent que les années précédentes. Il y a eu moins d'accidents mortels, mais davantage de personnes ont pu être secourues saines et sauves.

Le fait qu'il y ait eu davantage de randonneurs en montagne pourrait en être une des raisons. Le CAS ne connaît pas les causes exactes de cette augmentation. Les téléphones portables et une bonne couverture réseau, qui permettent d'appeler les secours plus rapidement, ont sans doute joué un rôle. Pour le Club alpin, il est également envisageable que davantage de personnes se retrouvent en situation de détresse parce qu'elles ont sous-estimé leur parcours ou ne l'ont pas bien planifié.

Mais à quoi devons-nous faire attention afin de réduire le risque d'accident? Nous avons interrogé Susanne Baumann, conseillère en sport et activité physique au Bureau de prévention des accidents (BPA).

Environ la moitié de la population suisse pratique la randonnée. L'année dernière, les équipes de secours ont été sollicitées plus souvent que les années précédentes. Y a-t-il donc davantage de randonneurs inexpérimentés en montagne?

Susanne Baumann: C'est ce que nous supposons. 49 % de la population suisse pratique la randonnée. Ce groupe est forcément très hétérogène. Il y a donc forcément beaucoup de personnes sans expérience en montagne.



Susanne Baumann, conseillère en sport et activité physique au Bureau de prévention des accidents (BPA).

Le nombre d'accidents a augmenté, mais la population s'accroît elle aussi. N'est-ce pas là une conséquence logique, puisque davantage de personnes sont sur les sentiers?

Le nombre de blessés a récemment augmenté de manière disproportionnée par rapport à la croissance démographique. Nous attribuons cela au fait que les gens ne perçoivent pas les risques ou qu'ils sont prêts à en prendre davantage. Les sentiers de randonnée en montagne (blanc-rouge-blanc), en particulier, sont souvent sous-estimés, comme le montrent également les enquêtes que nous menons.

En quoi les sentiers de randonnée en montagne sont-ils sous-estimés?

Beaucoup ignorent les trois exigences principales: avoir le pied sûr, ne pas avoir le vertige et être en bonne condition physique. Il faut vraiment prendre ces exigences au sérieux.

Les sentiers sont si bien balisés que l’on a l’impression qu’ils sont «sûrs»

Mais ils peuvent comporter des passages techniquement difficiles, et si tu trébuches et tombes au mauvais endroit, cela peut avoir des conséquences fatales.



Dans quelle mesure le fait de trébucher est-il à l'origine d'un accident?

Dans 80 % des cas, c'est une chute qui est à l'origine de l'accident. Nous en savons trop peu sur les raisons pour lesquelles les gens tombent. La plupart du temps, plusieurs facteurs entrent en jeu. L'un d'entre eux est certainement la fatigue lors de la descente.



Les sentiers de randonnée en montagne (blanc-rouge-blanc) sont-ils les tronçons où se produisent le plus d'accidents?

On ne peut pas l'affirmer ainsi. Cela peut arriver partout, y compris sur les sentiers de randonnée jaunes. Avec la signalisation des balises (les sentiers de randonnée en montagne ont également des balises jaunes, mais avec des pointes blanc-rouge-blanc), la différence est peut-être trop peu perceptible. Ce que nous pouvons affirmer, c’est que la majorité des accidents mortels se produisent sur les sentiers de randonnée en montagne. En effet, les chutes sur des terrains escarpés – et quelques mètres suffisent – entraînent rapidement des blessures graves.



Existe-t-il un type de randonneur spécifique qui se retrouve victime d'un accident?

Non. Mais, en général, les hommes d'un certain âge constituent le principal groupe à risque dans la pratique sportive. En randonnée, cela ne se reflète toutefois pas dans les accidents entraînant des blessures, mais bien dans les accidents mortels. Tous les groupes d'âge et les deux sexes sont exposés à ce risque.



Oui, ça donne envie, mais attention aux accidents. Tourisme Engadin Scuol Samnaun Val Müstair SA

L'automne arrive. Est-ce une saison plus propice que les autres aux accidents?

Les accidents se produisent toute l'année. Au printemps, c'est souvent à cause des restes de neige, en été, c'est la foule, et en automne, le sol peut rapidement devenir glissant. De ce point de vue-là, le temps propice aux accidents de randonnée correspond généralement simplement à du beau temps, car c'est à ce moment-là que beaucoup de gens partent en pleine nature. Quand il pleut, il y a de toute façon beaucoup moins de monde dehors.

Qu’est-ce qui est important en automne?

Les jours rétrécissent, ce qui laisse moins de temps et moins de marge de manœuvre. De plus, alors que la plaine peut encore connaître des airs d'été, le froid s'installe en altitude, où il a parfois déjà neigé ou gelé une bonne partie de la matinée. La météo, y compris celle des jours précédents, doit donc être parfaitement anticipée.

En parlant de météo: les sentiers de randonnée sont bien sûr prévus pour les périodes sans neige ni verglas. Or, celles-ci sont de plus en plus courtes, surtout à basse altitude.

Exactement, la saison de randonnée s’est allongée dans de nombreux endroits. Parfois, on peut même randonner en hiver sur des sentiers de randonnée normaux s’il n’y a pas de neige. En altitude, certains ponts ou garde-corps sont parfois démontés pendant l’hiver. Les sentiers ne sont toutefois pas fermés. Il est toujours important de se renseigner auprès des offices de tourisme locaux, sur les sites Internet ou en appelant les refuges de montagne et les remontées mécaniques.

Cela nous amène à un point important: la préparation.

Tout à fait. Il existe aujourd’hui de nombreuses applications ou autres sources, comme les réseaux sociaux ou les sites touristiques, qui proposent des descriptions de randonnées toutes prêtes et publient des itinéraires. Mais ce n’est pas parce qu’on connaît l’itinéraire qu’on peut se lancer comme ça. On oublie parfois l’essentiel.

Même si la randonnée est parfaitement décrite sur une application ou sur les réseaux sociaux, avant de partir, vous devez toujours préparer certaines choses vous-même. shutterstock

C’est quoi l’essentiel?

Sa propre responsabilité.

Qu’est-ce que cela implique?

En tant qu’utilisatrice des sentiers, c’est moi qui porte la responsabilité en fin de compte. Pas le sentier, pas le créateur du tracé, pas l’auteur de l’idée, pas l’application de randonnée: moi. Avant de me lancer, je dois faire le point sur les questions clés: en suis-je capable? Est-ce que je réponds aux exigences du parcours? Suis-je en forme? Est-ce aussi le cas de tout mon groupe? Qu'en est-il de la météo et des conditions sur place? Reste-t-il de la neige ou commence-t-il déjà à en tomber? Le sol peut-il être gelé?

Cela fait beaucoup de questions.

Oui, il faut se préparer. Sur les sentiers de randonnée en montagne, je devrais toujours avoir une carte sur moi, sur papier ou au format numérique (dans ce cas, de préférence accessible hors ligne).

«Y a-t-il des points de rebroussement? Ai-je la possibilité de prendre un raccourci? A combien de mètres de dénivelé cela correspond-il? 500 mètres de dénivelé peuvent soudainement sembler beaucoup sur un terrain difficile»

Les catégories de sentiers de randonnée ne sont pas délimitées par des frontières nettes. Il existe parfois aussi des différences cantonales. Nous nous efforçons vivement d’y remédier. Actuellement, un projet est par exemple en cours concernant l’exposition des sentiers de randonnée, avec un système de feux tricolores.



Quelle erreur faut-il surtout éviter de commettre en automne?

Il faut évaluer correctement ses capacités et celles de ses compagnons de randonnée. En cas de doute, mieux vaut en faire un peu moins. L'équipement et les chaussures sont importants. Mais au final, il faut choisir un itinéraire qui vous convient.

«Sans les compétences nécessaires, même le meilleur équipement ne sert à rien»

Et si je suis déjà en route?

Il faut rester vigilant. Vérifier régulièrement la météo. Et écouter son instinct. Si vous ne vous sentez pas bien, ayez le courage d’arrêter. C’est tout à fait normal. Tout se passe bien mieux quand on s'est préparé et qu'on a identifié dès la planification les passages qui pourraient devenir délicats. En alpinisme, ces points sont plus évidents. En randonnée, beaucoup pensent: «C'est une activité tranquille, agréable, on ne veut pas avoir de pensées négatives». Et c'est très bien ainsi. Mais il faut être conscient qu'il peut toujours arriver quelque chose.