8 lacs suisses spectaculaires à découvrir cet automne

Les lacs de montagne suisses offrent parfois des couleurs spectaculaires, particulièrement en automne. Image: Shutterstock

Turquoise, bleu cobalt, blanc laiteux ou presque noir: certains lacs suisses semblent avoir abusé des filtres Instagram. Voici huit randonnées pour les découvrir, particulièrement spectaculaires à l’arrivée de l’automne.

Reto Fehr Suivez-moi

Plus de «Suisse»

Les lacs de montagne ont ce petit quelque chose qui attire immanquablement les randonneurs. Aujourd'hui, on s'intéresse à ceux qui sortent du lot par leurs couleurs étonnantes ou particulièrement intenses. Laissons de côté les grands classiques que tout le monde connaît, comme le Blausee près de Kandersteg, le Schwarzsee dans les Préalpes fribourgeoises ou l'Oeschinensee. Et partons à la découverte de quelques pépites moins connues.

Certains lacs affichent leur couleur particulière au premier regard, tandis que pour d'autres, il faut observer ce qui se passe sous la surface pour la découvrir. Et quelques-uns ne prennent que rarement une teinte vraiment spectaculaire.

Le Lago Bianco et le Lago Nero (GR)

Distance: 8 kilomètres

Durée: env. 2 heures

Difficulté: facile

Voir l'itinéraire.

Au col de la Bernina, le spectacle vaut le détour. Le grand Lago Bianco («lac blanc») doit son nom à l'eau de fonte glaciaire, chargée de sédiments, qui alimente le lac de retenue et lui donne sa couleur blanchâtre.

Des couleurs saisissantes: à droite, le Lago Bianco; à gauche, le Lago Nero. Image: St. Moritz Tourismus AG

Le lac se trouve par ailleurs sur une ligne de partage des eaux: vers l'est, l'eau provenant du Lago Nero (lac noir) rejoint la mer Noire, tandis que vers le sud, elle s'écoule en direction de l'Adriatique.

On profite déjà d'une superbe vue sur le lac à bord des Chemins de fer rhétiques. Mais il vaut la peine d'en faire le tour à pied, à environ 2200 mètres d'altitude. La balade dure environ deux heures et se déroule en grande partie sur terrain plat.

Les Chemins de fer rhétiques offrent aussi une superbe vue sur les deux lacs du col de la Bernina. Image: St. Moritz Tourismus AG

A une centaine de mètres à peine du Lago Bianco, ne manquez pas le Lago Nero, qui tranche avec ses eaux sombres, colorées par une tourbière. Le contraste entre les deux lacs est saisissant.

Parcours:

Le lac Bleu d'Arolla (VS)

Distance: 2,5 kilomètres

Durée: 75 minutes

Difficulté: facile

Voir l'itinéraire

Tout au fond du val d'Hérens, le lac Bleu dévoile ses reflets bleutés. Image: Gilbert Kolly

Arolla est peut-être connu de certains pour son camping, le plus haut d'Europe à 1950 mètres d'altitude, qui a pu rouvrir provisoirement en 2026 sur un nouveau terrain. Mais une fois sur place, difficile de passer à côté du joyau naturel des environs: le lac Bleu.

En automne, le doré des mélèzes met particulièrement en valeur le lac Bleu. Image: Mathieu Chollet

La couleur bleue du lac vient des algues et des couches argileuses déposées par les glaciers. La source qui l'alimente jaillit une dizaine de mètres plus haut et se jette dans le lac par une impressionnante cascade. Le lac vaut le détour toute l'année. Mais en automne, ses couleurs sont particulièrement intenses lorsque les mélèzes qui bordent ses rives prennent des teintes dorées.

Depuis Arolla, il faut compter environ 90 minutes pour rejoindre le lac, mais la randonnée est plus courte au départ de Satarma ou de La Gouille. Il est aussi possible de combiner facilement les trois itinéraires.

Parcours:

Le lago di Cadagno (TI)

Distance: 12 kilomètres

Durée: environ 4 heures

Difficulté: moyenne

Voir l'itinéraire

Passons au lac le plus mystérieux de notre sélection: le Lago di Cadagno. A première vue, rien ne le distingue vraiment des quelque vingt lacs de montagne de cette haute vallée. Et sa particularité ne saute pas aux yeux. Un indice, tout de même: ce lac abrite bien plus de poissons que les autres lacs d'altitude.

Le mystère s’épaissit lorsqu’on descend sous la surface. Il y a plus de 100 ans déjà, le chercheur Felix-Ernest Bourcart avait découvert, grâce à des prélèvements, que l’eau au fond du lac était particulièrement sombre et dégageait une odeur de soufre.

Les trois couches d'eau du lac. Image: Suisse Tourisme

Et ce n'est pas tout. Comme l'explique Suisse Tourisme, le lac est composé de trois couches d'eau. La couche supérieure contient des minéraux issus du granit et offre des conditions idéales aux poissons. La couche inférieure, enrichie en sels provenant de la dolomie, est plus lourde et dépourvue d'oxygène.

Non, ce n'est pas une blague: cette eau provient de la couche intermédiaire du Lago di Cadagno. Image: suisse tourisme/Olivier Walther

Mais le plus étonnant se trouve entre les deux: à une profondeur de 11 à 13 mètres, une bactérie sulfureuse particulière colore l'eau en rose pourpre. Cette stratification permanente des eaux, phénomène rare, est appelée «méromicticité».

Même si ces différentes couches restent invisibles aux randonneurs, trois autres curiosités valent le coup d'œil. La balade autour du Lago di Cadagno permet aussi de découvrir le Lago di Tom et le célèbre Lago Ritom. Autre possibilité: monter au Pizzo Taneda en passant par le bien nommé Lago Scuro, ou «lac sombre».

Le sentier qui mène du Pizzo Taneda au Lago Scuro. Image: Reto Fehr

Parcours:

L'étang de la Gruère (JU)

Distance: 2,5 kilomètres

Durée: 40 minutes

Difficulté: facile

Voir l'itinéraire

La Suisse compte plusieurs lacs noirs, ou du moins baptisés ainsi. Dans le Jura, l'étang de la Gruère est un vrai petit paradis.

Le lac, situé dans une réserve naturelle, se prête parfaitement à une balade le long de ses rives, et il est même possible de s'y baigner. Si vous tentez l'expérience, vous comprendrez sans doute pourquoi son eau prend une couleur si sombre: il se trouve au cœur d'une tourbière.

Au XVIIe siècle, une digue en terre a été construite pour retenir les eaux du lac et alimenter un moulin. Bonus: en hiver, on peut même y faire du patin à glace, mais à ses risques et périls, car l'épaisseur de la glace n'est pas contrôlée.

Parcours:

Lagh da Saoseo (GR)

Distance: 10 kilomètres

Durée: 3 heures

Difficulté: moyenne

Voir l'itinéraire

Si les lacs du col de la Bernina ne vous ont pas suffi, poursuivez un peu en direction de Poschiavo. En 15 minutes seulement, vous rejoindrez le point de départ de la randonnée vers le Lagh da Saoseo.

Les jeux de couleurs vus du ciel. Image: Instagram/ Wanderblondies

Il est régulièrement présenté comme l'un des plus beaux lacs de montagne de Suisse. Et une fois sur place, on comprend pourquoi: ses eaux limpides brillent d'un bleu cobalt intense. Le spectacle est particulièrement beau en automne, lorsque les mélèzes changent eux aussi de couleur.

L’itinéraire proposé s’arrête là. Mais si vous avez encore un peu de temps et d’énergie, vous pouvez poursuivre jusqu’au Lagh da Val Viola, dont les eaux d’un violet sombre offrent elles aussi un superbe contraste au milieu des forêts. Précision utile: ces deux lacs ne sont accessibles qu’à pied.

Parcours:

Schwärziseeli (UR)

Distance: environ 5,5 kilomètres

Durée: un peu moins de 2 heures

Difficulté: moyenne

Voir l'itinéraire

Cette randonnée mène à trois lacs: l'Unteres, le Mittleres et l'Oberes Schwärziseeli. La Reuss prend sa source dans le plus haut des trois, situé à environ 2600 mètres d'altitude. Ces lacs sont aussi parfois appelés Blaubergseen, du nom du Blauberg voisin, littéralement la «montagne bleue».

Les lacs ne sont pas très éloignés du col de la Furka, d'où part notre randonnée, mais le parcours n'est pas vraiment adapté aux familles: il traverse de nombreux pierriers et demande de rester attentif à chaque pas.

L'Unteres Schwärziseeli, lisse comme un miroir au pied des montagnes. Image: Dani Gnos

Le meilleur moment pour venir ici reste sans doute le petit matin. Le lever du soleil sur la vallée de l’Urseren récompense largement la montée jusqu’à ces lacs posés sur un petit plateau d’altitude.

Parcours:

Le lac Vert (JU)

Distance: environ 1,3 kilomètre

Durée: 20 minutes

Difficulté: facile

Voir l'itinéraire

Des ruisseaux et du vert à perte de vue. Image: Jura Tourisme

Passons à un autre petit bijou, particulièrement beau en automne. Le mieux est d’y arriver par Moutier, puis de monter vers les gorges du Pichoux. Les forêts aux couleurs automnales valent à elles seules le trajet, tout comme la traversée des gorges, particulièrement impressionnante.

Le lac Vert est aussi magnifique en automne, entre eaux turquoises et forêt multicolore. Image: Instagram/ riza7171

Les gorges du Pichoux réservent une autre belle surprise: le lac Vert, accessible en une dizaine de minutes seulement depuis le parking. Ses eaux tout en nuances de vert en font un endroit idéal pour un pique-nique.

Au fait, «Pichoux» signifie «1000 sources». On comprend vite pourquoi en parcourant les environs du lac. Le site figure d'ailleurs à l'Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale, et la visite suffit à comprendre pourquoi.

Parcours:

Wildsee (SG)

Distance: 10 kilomètres

Durée: environ 4 heures

Difficulté: moyenne

Voir l'itinéraire

Les Maldives à 2400 mètres d'altitude! Image: Instagram/ xenia_michele

Cette randonnée autour des cinq lacs du Pizol est peut-être un grand classique, mais difficile de l’écarter ici: côté couleurs, elle colle parfaitement au thème du jour.

Fleurs, lac, montagnes et ciel rivalisent de couleurs. Image: Instagram/ balmer_cb

Même si le Schottensee, bleu, et le Schwarzsee, noir, offrent déjà un beau spectacle, c'est le Wildsee qui a ma préférence. Ses eaux turquoise, avec le sommet du Pizol en toile de fond, sont incomparables.

Le lac fait partie de la randonnée des cinq lacs du Pizol. A droite, le sommet du Pizol, avec ce qu'il reste encore de son glacier. Image: Pizol - Bad Ragaz - Wangs

Vous ne serez sans doute pas seuls sur le sentier, car cette randonnée compte parmi les plus populaires de Suisse. Mais ne vous y trompez pas: elle n'a rien d'une simple promenade. Prévoyez un équipement de randonnée adapté et de bonnes chaussures. (trad.: mrs)

Parcours:

Vidéo: watson