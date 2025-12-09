Ce Lausannois est une révélation rap

A 19 ans, A6el a remporté la révélation de l’année aux Tataki Awards, confirmant l’influence grandissante du média jeune de la RTS sur la scène suisse.

Le rappeur lausannois A6el a été sacré révélation de l’année lors de la 7e édition des Tataki Awards, organisée vendredi soir au studio 4 de la RTS à Genève. À 19 ans, l’artiste s’est imposé face à Ooralise et Gendle.

Les trois finalistes ont été sélectionnés parmi cinq talents grâce aux votes du public sur le compte Instagram de Tataki, le média de la RTS destiné aux 15 – 25 ans, lit-on sur le site de la RTS . Lors de la finale, ces votes ont compté pour moitié, le reste étant attribué par un jury composé de Jean Morel (Grünt), de Sandra Gomes (Konbini, Apple Music) et de la chanteuse Nnavy, lauréate des Tataki Awards 2023.

En plus de son trophée, A6el, âgé de 19 ans, bénéficiera d’un accompagnement pour la réalisation d’un projet artistique ainsi que d’une place dans le festival gratuit du Montreux Jazz Festival.

La cérémonie a été marquée par des performances des finalistes ou d'autres artistes comme Eve La Marka, révélée par l’émission «Nouvelle école» sur Netflix, l'émission de télé-crochet rap de Netflix, où des rappeurs reconnus (SCH, Niska, Shay, Aya Nakamura, SDM) jugent des jeunes talents pour les aider à lancer leur carrière, avec 100 000 euros à gagner.

Trois nouveaux prix

Tayron Kwidan’s, artiste suisse-congolais mêlant R&B et influences afro, s'est également produit. Trois nouveaux prix ont fait leur apparition cette année. Ils ont été attribués à parts égales entre les votes du public et ceux de 23 acteurs de l’industrie musicale, dont le Paléo Festival Nyon, le Montreux Jazz Festival et plusieurs médias spécialisés, comme F2sss, Le Flow et Harkema.

Le prix du clip suisse de l'année est revenu au réalisateur Bagdad 794 pour «Jamal» de Kenzy, celui du beat suisse de l’année à Hopital pour «i.think» de son frère jumeau Mairo, tandis que le single suisse de l’année a été attribué à Beka, Yakara & Marie Jay pour «Pourquoi tu pleures?».

Lancés en 2018, les Tataki Awards ont déjà vu éclore plusieurs artistes désormais reconnus, comme Rounhaa, Nnavy ou Marie Jay, témoignant d’une scène locale rap, pop et soul, en plein essor.

Des millions d'abonnés

En 2024, Tataki a atteint environ 2,5 millions d'abonnés toutes plateformes confondues, dont 1,8 million sur TikTok, ce qui en fait le canal le plus suivi de la SSR sur Internet.

Environ 7% du public touché sur le compte TikTok de Tataki est en Suisse, le reste des 93% venant de la sphère francophone, selon des chiffres de 2023. (jah/ats)