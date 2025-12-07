pluie modérée
Guerre contre l'Ukraine

Face à la Russie, l'Ukraine mise sur les drones boostés à l'IA

L&#039;image d&#039;une attaque de drones ukrainiens contre un char russe (photo d&#039;archive): l&#039;intelligence artificielle devrait aider les pilotes ukrainiens.
L'image d'une attaque de drones ukrainiens contre un char russe (photo d'archive): l'intelligence artificielle devrait aider les pilotes ukrainiens.Image: Imago

L'Ukraine a une technique pour attaquer les Russes dans le brouillard

L’Ukraine utilise désormais l'intelligence artificielle pour repérer des véhicules russes dans le brouillard, et les attaquer au moyen de drones.
07.12.2025, 16:0107.12.2025, 16:01
Thomas Wanhoff / t-online
Un article de
t-online

Les drones jouent un rôle de plus en plus important sur le front ukrainien. Mais avec le brouillard hivernal, les pilotes ne voient presque plus leurs cibles. Les ingénieurs ukrainiens semblent avoir résolu ce problème.

Dans le sud de l’Ukraine, les forces russes ont réduit presque de moitié l’activité de leurs drones en raison du brouillard dense, selon Dmitro Volojine, porte-parole des forces de défense ukrainiennes du sud. Ses propres unités doivent, elles aussi, faire face à ces conditions météorologiques défavorables.

La brigade Azov mise sur l’IA

Une solution se présente désormais pour l’Ukraine. Les nouveaux drones équipés d’un système de ciblage assisté par intelligence artificielle nécessitent très peu d’intervention humaine. La 1re brigade Azov a récemment démontré que ces drones pouvaient reconnaître les silhouettes de véhicules même en cas de mauvaise visibilité, comme l'écrit le journaliste de guerre David Axe dans sa newsletter Trenchart.

Un pilote de drone ukrainien. Grâce à l&#039;intelligence artificielle, il peut désormais attaquer des cibles même dans le brouillard.
Un pilote de drone ukrainien. Grâce à l'intelligence artificielle, il peut désormais attaquer des cibles même dans le brouillard.Image: Imago

Mais l’IA ne fait pas que «voir» à travers le brouillard. Elle est également capable de contourner les brouilleurs, selon Axe. Un opérateur de drone de la 58e brigade d’infanterie ukrainienne déclare pour sa part à l’agence de presse Reuters:

«Sans l’assistance supplémentaire au ciblage, il nous serait absolument impossible de toucher une cible»

L’IA reconnaît les silhouettes mieux que l’œil humain, comme l'explique Mex à l'agence, un autre pilote de drones:

«Ce système de guidage ne fait pas que suivre la cible, il possède aussi sa propre base de données, entraînée avec des images de motos, voitures et autres cibles.»

Des troupes détectées même à travers la fumée

Selon les forces ukrainiennes, elles ont pu attaquer des unités russes près de Dobropillia grâce à ces drones équipés d’IA.

Dobropillia.
carte: watson

Les Russes avaient utilisé de la fumée pour rendre la détection de leurs véhicules encore plus difficile. Mais les drones d’Azov auraient analysé les silhouettes, qui n’apparaissaient à l’œil nu que comme de simples blocs. David Axe rapporte:

«L’IA a reconnu les chars et a guidé les drones»
Kiev détruit des pétroliers russes avec son «bébé»

La décision de larguer un obus ou de lancer un drone kamikaze sur un véhicule reste toutefois entre les mains des soldats, selon Reuters. L’Ukraine l’a assuré, même s’il n’existe à ce jour aucun accord international encadrant l’usage de l’intelligence artificielle dans les drones.

L’Ukraine ne devrait cependant pas conserver longtemps cet avantage. La Russie possède déjà ses propres drones dotés d’IA, toujours selon Reuters. De plus, ces appareils sont plus chers que les drones conventionnels, même s’ils coûtent encore moins qu’un missile classique. Et dès que la météo s’améliorera, les pilotes des deux camps auront à nouveau une meilleure visibilité.

Traduit de l'allemand par Anne Castella

