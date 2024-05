Travis Scott va donner un concert en Suisse cet été

La tournée de Travis Scott a commencé en 2023 aux Etatas-Unis. Elle célèbre la sortie de son album Utopia qui 24 heures après sa mise en ligne a récolté 128 millions de streams. Il s'agit du cinquième meilleur démarrage de tous les temps derrière par Midnights de Taylor Swift (186 millions), Certified Lover Boy de Drake (155 millions), Un Verano Sin Ti de Bad Bunny (146 millions) et Scorpion de Drake (132 millions).

La Suisse ne lui est pas totalement inconnue puisqu'il était déjà venu en 2017 et en 2023 en Suisse, mais uniquement au festival Openair Frauenfeld en Thurgovie.

