Un album posthume du rappeur américain DMX va sortir



Ce huitième opus officiel est intitulé Exodus et ne comprendra que des titres inédits.

Le rappeur Earl Simmons, connu sous le nom de scène DMX ou Dark Man X est mort le 9 avril d'une crise cardiaque. Exodus est le prénom de l'un des fils de DMX, qui a eu 15 enfants de plusieurs femmes différentes.

Devenu célèbre à la fin des années 90, DMX est un rappeur au style dur, dont les textes mêlent violence et noirceur, avec une voix grave et râpeuse très reconnaissable. Entre 1998 et 2003, il a placé cinq albums en tête des ventes aux États-Unis. Notamment It's Dark and Hell is Hot, qui est resté dans les classements américains durant 101 semaines.

Démons intérieurs

Auteur de huit albums, le dernier en 2015, DMX fait partie des figures les plus noires du hip-hop. Il expose ses démons intérieurs dans des hymnes qui lui ont valu un succès aussi bien commercial qu'auprès de la critique.

DMX - Ruff Ryders' Anthem Vidéo: YouTube/DMXVEVO

DMX a eu, tout au long de sa carrière, souvent maille à partir avec la justice. Entre inculpations pour possession de stupéfiants, cruauté envers les animaux, conduite dangereuse, non-paiement de pension alimentaire, ou encore s'être fait passer pour un agent fédéral.

En novembre 2017, il avait plaidé coupable de fraude fiscale, reconnaissant avoir évité de payer 1,7 million de dollars d'impôts. Il avait été condamné à un an de prison et à restituer quelque 2,3 millions de dollars. (ga)

