Depuis plusieurs années, les fans de Pitbull s'amusaient à venir à ses concerts en reproduisant son look signature. Keystone

Pitbull bat un record avec une foule de faux chauves

Des milliers de fans de Pitbull ont relevé un défi insolite vendredi à Londres en portant des faux crânes chauves à l'occasion de son concert. Avec 22 141 participants, le rappeur a décroché un nouveau record mondial.

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Le rappeur Pitbull, qui assume sa calvitie comme personne, est entré vendredi dans le Guinness des records grâce à un rassemblement de 22 141 fans portant de faux crânes chauves lors d'un concert à Londres, le plus grand jamais recensé.

La star américano-cubaine de 45 ans, connue pour les tubes «Give Me Everything», «Timber» ou «Hotel Room Service», leur avait donné rendez-vous au festival BST Hyde Park, dans le centre de la capitale, où elle était tête d'affiche.

Depuis plusieurs années, les fans de «Mr. Worldwide» s'amusaient à venir à ses concerts en reproduisant son look signature: lunettes d'aviateur, petit bouc et moustache, costume noir et surtout ces «bald caps», perruques de chauves en latex qui se fixent sur la tête.

Une tendance virale sur les réseaux sociaux, qui a inspiré l'idée du record à Greg James, animateur radio de la BBC. Le rappeur et les organisateurs du festival ont alors décidé de relever le défi. «C'est un tout nouveau record car il n'a pas été tenté auparavant», a souligné Will Munford, le juge du Guinness World Records sur place.

Un seuil de 2000 faux crânes devait être dépassé pour que le record soit homologué, avait décidé l'organisation. Il l'a été largement avec 22 141 fans coiffés de ces perruques sur 70 000 spectateurs. «C'est l'histoire qui s'écrit sous nos yeux», a déclaré Pitbull, de son vrai nom Armando Christian Pérez, ému en remerciant ses fans.

«Génial»

«Quand vous enfilez ces perruques de chauves, vous savez que vous allez passer un moment inoubliable, et maintenant, vous figurez officiellement dans le livre Guinness des records!», s'est réjoui celui qui a dit vouloir «représenter tous les chauves du monde entier».

Outre des bénévoles, des drones ont été utilisés pour compter le nombre de perruques en latex dans la foule, sous une chaleur avoisinant les 31°C. «C'est génial de faire partie de quelque chose comme ça: on va entrer dans l'histoire!», a déclaré à l'AFP Ella McGovern, étudiante de 23 ans.

Les équipes du juge Munford se sont aussi assurées que toutes les perruques étaient conformes et bien fixées sur la tête, sans que les cheveux dépassent devant, pour être prises en compte. (tib/ats)