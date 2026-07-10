Le choix de Katy Perry pour le Mondial a surpris tout le monde
Consciente que de nombreux regards étaient aussi tournés vers le Mondial, Katy Perry a fait preuve d'un bel esprit sportif ce jeudi. Comme le rapporte Le Dauphiné Libéré, la chanteuse a interrompu son concert en Savoie pour lancer un vibrant:
Et, histoire de joindre le geste à la parole, de brandir un immense drapeau tricolore, qu'elle est venue planter au milieu de son décor sous les applaudissements et les hurlements enjoués du public.
Il faut croire que le clin d'œil aura porté bonheur à l'Equipe de France puisque, peu après, les hommes de Kylian Mbappé validaient leur qualification pour les demi-finales en s'imposant 2-0 face au Maroc.
Justin Trudeau en coulisses
Les prestations de l'Américaine et des Bleus ne sont pas les seuls moments marquants de la soirée - un certain Justin Trudeau a également reçu sa part d'attention. Quelques heures avant son concert, en effet, la chanteuse a partagé une vidéo tournée en coulisses sur Instagram.
On y voit des membres de son équipe sautiller avant de monter sur scène, avant qu'un visage bien connu ne se glisse dans le cadre: l'ancien premier ministre canadien, qui n'en est de loin pas à sa première incursion sur le compte Instagram de sa petite amie.
Les fans les plus attentifs l'avaient d'ailleurs déjà repéré un peu plus tôt, où Katy Perry avait glissé, presque discrètement, une photo d'eux échangeant un baiser. Et si son apparition furtive en Allemagne a amusé les internautes, c'est finalement son improbable proximité avec les Bleus qui risque bien de faire le plus parler.
Quant à savoir si c’est lui qui a soufflé à la chanteuse de déclarer sa flamme aux Bleus... on l'ignore. Une chose est sûre: si Justin Trudeau devait avoir une préférence sportive, elle allait sans doute d’abord au Canada… éliminé quelques jours plus tôt par le Maroc. (mbr)