L'échange de voeux a fait craquer le molosse Travis Kelce.

Pourquoi le chéri de Taylor Swift a complètement craqué

Travis Kelce aurait complètement fondu en larmes lors de son mariage avec la popstar au Madison Square Garden. Ce sont les vœux ultra-touchants de Taylor Swift, évoquant la jeunesse de son époux, qui ont fait craquer le solide athlète devant un parterre de stars.

Plus de «Divertissement»

Voici quelques jours que la popstar la plus célèbre du monde a dit «oui» à celui qui est désormais son mari, le joueur professionnel de football américain, Travis Kelce.

Le secret planant autour de la cérémonie est toujours aussi bien gardé. A peine voit-on passer quelques petites fuites dans la presse people. Ici, l'on mentionne la beauté des cartons d'invitation. Là, un bouquet qui aurait appartenu à la mariée. Il se murmure que le buffet de mariage aurait fait attendre les invités dans de longues files d'attente, et qu'ils ont dû (horreur et damnation au pays des stars!) manger debout. «Un vrai fiasco», aurait même asséné un audacieux.

Mais ce qui a surtout fuité, c'est l'intensité des vœux de 20 minutes prononcés par Taylor Swift au Madison Square Garden, qui ont laissé l'athlète totalement bouleversé et en larmes, si l'on en croit Page Six.

De ce que l'on sait, la pop star a descendu une allée extralongue au son d'une version pour quatuor à cordes de son tube de 2008 Love Story, avant d'échanger ses vœux avec son promis. Devant près de 1000 invités, la chanteuse aurait partagé des mots «d'une sincérité rare».

Retour au lycée

L'un des moments les plus poignants de la cérémonie est survenu lorsque Taylor est revenue avec tendresse sur la jeunesse de l'athlète.

Comme le confie une source à People: «Taylor a raconté comment, au lycée, Travis était le genre de garçon qui, même s'il était le sportif vedette, allait s'asseoir avec les élèves moins populaires qui étaient victimes de harcèlement à l'heure du déjeuner». Taylor aurait alors assuré «qu'elle aurait aimé connaître quelqu'un comme ça lorsqu'elle était au lycée. C'était tellement spécial.»

«Ces vœux sincères ont ramené tout le monde à leur première rencontre et au chemin qui les a menés jusqu'ici» Une source relayée par Page Six.

Face à un tel hommage, le colosse de Kansas City aurait complètement craqué, fendant l'armure. Alors que le public s'attendait à voir la chanteuse submergée par l'événement, c'est le marié qui a affiché la plus grande sensibilité de la soirée. Comme le confie un invité présent à NBC News:

«On pourrait penser que c'est la mariée qui pleurerait le plus, mais en réalité, c'est Travis qui était le plus ému»

Ce trop-plein d'amour et de larmes avait d'ailleurs été anticipé par les jeunes mariés, qui avaient offert à leurs convives des mouchoirs brodés indiquant le lieu et la date de la cérémonie pour essuyer leurs yeux. Un accessoire à l'image de leur union: attentionné, et qui calcule le moindre détail sans faille, même les larmes à venir.