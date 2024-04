Nnavy sera pour la première fois au Cully Jazz

En tournée et en promotion pour son EP en ce début 2024, Nnavy travaille en parallèle à son premier album, qu'elle aimerait sortir l'année prochaine. Pour rappel, un single, c'est un titre, un EP entre trois et cinq, et à partir de huit, on parle d'un album. (jah/ats)

Des personnalités comme les chanteuses SZA et Shay Mitchell ou l'acteur Michael B. Jordan ont par exemple commenté et partagé la vidéo de sa reprise de «Pretty Please» de Dua Lipa.

Sur Spotify, Nnavy est le plus écouté aux Etats-Unis et en Angleterre, tandis que la Suisse arrive en neuvième position. Comment explique-t-elle son succès sur cette plateforme loin des frontières helvétiques? «J'ai eu la chance d'être sélectionnée dans des playlists très écoutées. La présence sur les réseaux sociaux joue aussi un rôle» , explique-t-elle.

Voici pourquoi cette photo de Chrissy Teigen en bikini est spéciale

L'ex-mannequin a partagé un cliché d'elle en maillot de bain. Une photo non retouchée qui fait du bien à Instagram.

C'est rare de scroller sur Instagram et de voir une célébrité poster une photo d'elle non retouchée, de plus est, en bikini. Chrissy Teigen, connue pour son engagement dans le Body Positive, mouvement qui encourage la société à accepter les femmes telles qu'elles sont, a partagé un cliché d'elle et de son fils Wren Alexander Stephens âgé de 9 mois alors qu'ils passent leur vacance en famille en Thaïlande, son pays natal. On la voit debout sur un yatch. Elle pose comme une mannequin se doit de poser, une jambe devant l'autre, sauf qu'elle montre son corps tel qu'il est, avec «ses défauts».