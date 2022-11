La vidéo, partagée sur les comptes Instagram de M6 et de La France a un incroyable talent, a cumulé plus de 12 000 j'aime en sept heures. Du côté des internautes, les réactions n'ont pas toujours été favorables. La plupart s'est demandée si un tel numéro avait «bien sa place dans une émission familiale». (mndl)

Parmi le jury, la chanteuse Helène Ségara et l'humoriste Sugar Sammy ont très rapidement voté rouge contre Beatrice McQueef. Eric Antoine et Marianne James ont, eux, semblé plus enthousiastes. Cette dernière a alors affirmé qu'il s'agissait bel et bien d'un incroyable talent.

La propagande du Kremlin est de plus en plus efficace (même en Romandie)

19 films et séries à découvrir en novembre

Les jours raccourcissent, les soirées sont plus longues et plus froides. Pour que vous ayez suffisamment de matière pour passer des soirées douillettes à regarder des films et des séries sur votre canapé, mais également dans les salles de cinéma. Les studios et services de streaming ont annoncé quelques nouveautés. Voici notre sélection: