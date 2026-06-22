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Macron s'ambiance sur un remix de «for sure»

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Macron s'ambiance sur son meilleur mème

Lors de la Fête de la musique, le président français Emmanuel Macron s'est amusé d'un remix de son propre accent anglais.
22.06.2026, 14:5722.06.2026, 14:57

Le président français a mis de côté le protocole présidentiel pour savourer un moment de détente lors de la Fête de la musique au palais de l'Élysée, oscillant entre l'autodérision et les grands classiques de la variété française.

Emmanuel Macron s'est d'abord beaucoup amusé en s'ambiançant au rythme d'un remix de son désormais célèbre «for sure».

Ce clin d'œil musical fait référence à une séquence enregistrée en Suisse, lors du Forum économique mondial de Davos le 20 janvier 2026, où le président français avait répété cette expression à de nombreuses reprises dans un anglais marqué par un très fort accent français.

La Toile se paie Macron

Devenue virale sur les réseaux sociaux au fil des mois, la formule a été transformée en un véritable tube de boîte de nuit par le musicien DJ Bens lors de la soirée élyséenne, déclenchant le fou rire immédiat du président de la République française.

La soirée s'est poursuivie sur des notes plus traditionnelles puisque le président français s'est également ambiancé sur plusieurs artistes francophones, à commencer par Marc Lavoine. Installé au premier rang, Emmanuel Macron s'est transformé en chanteur d'un soir en lisant les paroles sur un écran géant pour entonner le tube Les Yeux revolver en mode karaoké, mais aussi d'autres morceaux populaires de la chanson française.

Interrogé à l'issue de l'événement, le chef de l'État français a salué un «moment sublime» indispensable dans une «actualité lourde», notamment sur le front géopolitique, afin de permettre aux gens de penser à autre chose.

(jod)

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