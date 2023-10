Vidéo: watson

Ce concert était irréel

Le célèbre groupe irlandais mené par Bono s’est produit dans cet auditorium sphérique constitué intégralement d’écrans. Attention les yeux.

En juillet dernier, le bâtiment en forme de sphère le plus grand au monde avait allumé son impressionnant écran externe à Las Vegas, créant autant des bouchons sur les autoroutes avoisinantes que de vidéos sur les réseaux. Mais derrière cette incroyable façade, se trouve un auditorium encore plus impressionnant puisqu’il consiste en un dôme composé de millions de LED, composant ainsi un écran géant en ultra-haute définition.

Un concert qui prend des allures de voyage dans une autre dimension. Image: Rich Fury

Cette salle de 18 600 places a été créée dans le but de fournir des expériences immersives et des concerts encore jamais vus. À l'intérieur, des tribunes vertigineuses qui font face à un écran d'une résolution de 16K, une définition spectaculaire spécialement étudiée pour tromper l'œil humain. Mais au-delà de la vue, le bâtiment offre également à ses spectateurs une expérience particulièrement immersive grâce à un système audio spatial composé d'environ 160 000 haut-parleurs.

The Sphere a été inaugurée ce week-end avec le groupe U2. Bono et ses musiciens irlandais ont bluffé le public dont les réactions ont été unanimes sur les réseaux sociaux.

Dans la plus pure tradition de Las Vegas, le groupe y jouera jusqu'à la fin de l'année, en résidence. 25 dates étalées jusqu’en décembre qui sont accessibles aux chanceux étant prêts à débourser en moyenne 400$ pour une place.

Des concerts et un film

Pour la rentrée culturelle de cette salle unique au monde, le programme ne fait pas qu'honneur à la musique, puisqu’il y sera possible de voir le nouveau film de Darren Aronofsky, The Whale.

Intitulé Postcards from Earth, le film sera présenté en exclusivité à la Sphère du Venetian Resort. D'une durée provisoire de deux heures et demie, le film encore en postproduction se veut être un mélange entre le documentaire et la fiction.

Avec ces images tournées sur tous les continents, notamment en Inde, en Italie et sous l’eau des Bahamas, le réalisateur souhaite «transmettre un avant-goût aussi large que possible de la corne d’abondance de la vie, de la beauté naturelle et des réalisations humaines.»

«Je vois la Sphère comme une excellente opportunité de sortir les gens du bling-bling du Strip de Vegas dans toute sa folie construite par l’homme et de les immerger aussi complètement que possible dans l’émerveillement, la crainte et la beauté du monde naturel.» Darren Aronofsky

Une expérience qui s'annonce grandiose pour tous les sens puisque comme pour les cinémas «4DX», The Sphere propose aussi une expérience sensorielle pour certains spectateurs.

Environ 10 000 sièges proposent des retours haptiques, ainsi qu’une retranscription du chaud, du froid, du vent et des odeurs. Ainsi, si une scène se déroule au pôle Nord, vous pourriez physiquement ressentir le froid des paysages qui s'affichent à l'écran. Postcard from Earth sera présenté en première à Las Vegas le 6 octobre prochain. Ça vous laisse encore quelques jours pour casser votre tirelire et faire un doublé avec le concert de U2.

La sphère à l'œuvre en intérieur: Vidéo: watson

La sphère à l'œuvre en extérieur: Vidéo: watson