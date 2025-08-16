assez ensoleillé26°
Divertissement
Etats-Unis

Cette tendance est un cauchemar pour les vacanciers

C'est le cauchemar des vacanciers

Nommée «Beach sprawling» outre-Atlantique, cette tendance qui consiste à installer une tente de camping à la plage agace plus d'un baigneur.
Sainath Bovay
Il y a un adage qui dit que les têtes intelligentes se protègent, et cela vaut aussi face au soleil. Si les casquettes, lunettes, crèmes solaires et parasols sont souvent de mise lors d’une journée de farniente au bord de l’eau, une nouvelle vague gagne peu à peu les plages américaines. Son nom: «Beach sprawling», que l’on peut traduire par «s’étendre sur la plage».

Les plages américaines ressemblent désormais à ça.
Les plages américaines ressemblent désormais à ça.Image: James Messerschmidt

Car oui, au pays des pick-up et du gigantisme, de nombreux plagistes installent de véritables campements pour rester à l’ombre. Au lieu de parasols, de plus en plus de personnes installent des tentes, des auvents, voire des tonnelles. Certes, l'engouement n'est pas nouveau, mais les structures d'ombrage semblent de plus en plus nombreuses. Ces installations qui occupent non seulement beaucoup d’espace, bloquent aussi la vue des personnes alentour.

Comme le relate le New York Times, plusieurs internautes ont dénoncé ces pratiques sur les réseaux sociaux, donnant de l'ampleur au phénomène.

«C'est probablement une opinion impopulaire, mais je déteste ces tentes. Elles ne devraient pas être autorisées»
Un tiktoker

Aux États-Unis, ce comportement excessif sur les plages est tel que certaines stations balnéaires du Delaware, du New Jersey et du Maryland ont interdit ces obstructions visuelles qui nuisent au bien-être des usagers.

Des amendes pouvant aller jusqu’à 250 dollars sont prévues pour quiconque est surpris en train d’en installer. En Europe, il semblerait que le savoir-vivre ensemble prime encore, mais il n’est pas impossible que nos plages se transforment, à l’avenir, en véritables terrains de camping.

