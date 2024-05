Taylor Swift a donné quatre concerts à Paris dans le cadre de sa tournée The Eras Tour. Image: EPA AAP

La photo d'un bébé par terre au concert de Taylor Swift choque

Une fan a posté la photo d'un bébé posé au sol lors du concert de Taylor Swift à Paris.

Plus de «Divertissement»

Au lendemain de son dernier concert à Paris, ce n'est pas Taylor Swift qui fait tant parler d'elle. Même si les réseaux sociaux louent sa performance de 3 heures, un bébé lui a volé la vedette. Et ce n'est pas pour les bonnes raisons.

Une fan de la chanteuse a posté ce week-end sur X le cliché d'un enfant très jeune (probablement 1 an et des poussières) couché par terre sur une veste au milieu des quelque 160 000 spectateurs. Elle a écrit ceci:

«Je ne veux pas être l'une de ces personnes, mais j'appellerais vraiment la sécurité si je voyais un bébé dans la fosse, car il n'y est PAS en sécurité»

Le post est devenu viral avec 1,7 million de vues, mais il a été très vite supprimé. Trop tard, la photo a été relayée par d'autres internautes et bon nombre de médias dont Page Six le Daily Mail.

Difficile de savoir si le bébé a assisté à tout le concert. x

Sans surprise, les réactions ont été très fortes suite à la publication de cette photo:

«Comment peuvent-ils penser qu'emmener un bébé dans ce genre d'événement est une bonne idée?»

«En tant que mère d'un bébé de cette taille, je ne peux pas imaginer l'emmener à un concert. Je comprends qu'il est difficile de trouver des baby-sitters, donc si vous devez vraiment les emmener, vous ne devriez pas être dans la fosse. Vous devriez avoir un porte-bébé pour eux»

«Je ne peux pas imaginer à quel point cela a dû être stressant pour le bébé d'être dans cet environnement»

«Il suffit qu'une personne soit bousculée. Il suffit qu'une personne soit trop ivre. Je suis mortifiée»

Difficile de savoir quand la photo a été prise: si c'était en plein milieu du concert ou juste avant, si l'enfant était avec ses parents ou un tuteur et s'il avait un ticket. L'internaute qui a partagé le cliché a précisé par la suite que ce n'était pas sa photo.

En tout cas, rien n'interdit de prendre un enfant à la Défense Aréna, là où se déroulait le show. Sur le site, il y a une section avertissant que l'aréna «déconseille l’accès à la salle aux enfants de moins de 4 ans, même accompagnés, pour des raisons liées notamment au volume sonore. Certains événements peuvent ne pas être recommandés ou interdits aux enfants. Dans ce cas, l’information sera précisée sur la fiche de l’événement.»

Il y a une autre photo du bébé qui circule sur les réseaux.

Une chose est sûre: le bébé portait un casque pour le protéger de la musique et d'après son visage que nous avons volontairement flouté, il dormait. Et puis si l'on zoome sur la photo, on voit bien qu'il a un pass autour du poignet gauche. Mais une fois de plus, difficile de savoir s'il s'agit du ticket pour le concert de Taylor Swift. Qui sait... il était peut-être à Coachella il n'y a pas longtemps et c'est un fétichiste des bracelets de festivals?

Une pensée pour ces papas qui emmènent leurs enfants en concert✊

1 / 21 Des papas tristes qui emmènent leur fille en concert source: sadanduseless

Taylor Swift pollue 100 fois plus que vous