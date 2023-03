Snoop Dogg se dandine pour une raison improbable

Snoop Dogg de passage en Ecosse a été accueilli à l'aéroport de Glasgow avec une reprise étonnante de «Still D.R.E.» sur laquelle le rappeur a fait quelques pas de danse.

C'est la cover la plus inattendue de l'histoire. Ce jeudi 16 mars, le rappeur Snoop Dogg a quitté le soleil de la Californie pour le brouillard écossais et a eu droit à un hommage inattendu. Sur le tarmac humide de l'aéroport de Glasgow, où il se produisait le soir même dans le cadre de sa tournée I Wanna Thank Me Tour, le rappeur californien a eu droit à un accueil on ne peut plus folklorique.

La scène surréaliste 👇

Vidéo: watson

Alors qu'il venait de sortir de son avion avec son coussin de voyage sur l'épaule et sa couverture, un musicien vêtu d'un kilt et d'un gilet de sécurité a joué l'air de Still D.R.E, le tube interplanétaire de Dr.Dre dont Snoop Dogg chantait le refrain en 1991. Un accueil que le rappeur a particulièrement apprécié, jusqu'à effectuer quelques pas de crip walk, sa célèbre danse, avant de monter dans sa voiture

Reportée précédemment à cause du Covid, la tournée internationale de Snoop Dogg se déroule en ce moment en Europe. Dommage qu'aucun concert de ne soit prévu en Suisse, l'accueillir avec une reprise au cor des Alpes aurait été de toute beauté. (sbo)

Vidéo: watson

