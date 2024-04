Ces groupes de musique se sont séparés et leur rupture est légendaire

Les musiciens d’un groupe passent énormément de temps ensemble. Parfois, ça peut entraîner des tensions. Mais les disputes des Beatles, Oasis et NWA ont atteint un tel niveau qu'ils ont dû se séparer.

On entend souvent des histoires de séparation de groupes. Parfois, c'est à cause d'idées créatives qui diffèrent, parfois c'est à cause de l'argent. Les Beatles, Oasis et NWA sont trois groupes dont la rupture est restée dans l'histoire. On vous les raconte.

Les Beatles

De nombreuses rumeurs circulent autour de la dissolution du premier boys band de l'histoire. À ce jour, ni les historiens de la musique ni les Beatles eux-mêmes ne sont d’accord sur ce qui a conduit à cette rupture. D'une part, il y a eu le décès subit de leur manager Brian Epstein alors âgé de 32 ans qui les a beaucoup affectés.

À sa mort en 1967, les Beatles ont d’abord sombré dans le chaos. L'année précédente, ils avaient décidé de ne plus se produire en live notamment parce qu'ils ne supportaient plus les cris des fans lors de leurs concerts. Après la mort de Brian Epstein, ils ont d'abord essayé de se gérer eux-mêmes et puis c'est l'homme d'affaires américain Allen Klein qui reprendra les rênes en 1969. Mais son arrivée a déclenché un conflit entre les quatre membres, car Paul McCartney s'y était opposé dès le départ et a tenté (sans succès) d'y mettre son veto.

Les Beatles en 1964. Image: keystone

Certains soupçonnent qu'Allen Klein a contribué à la dissolution des Beatles. Alors que les relations entre les quatre hommes étaient déjà tendues, il aurait pris des décisions dans l’intérêt de maximiser les profits au lieu de se concentrer sur une relation saine entre les «Fab Four». Au cours des deux années précédentes, de 1967 à 1969, c'est Paul McCartney qui faisait office de leader, un rôle qui ne plaisait pas aux autres membres du groupe. John Lennon a déclaré dans une interview en 1970:

«Paul a pris le relais et est censé nous diriger. Mais qu’est-ce que diriger quand on tourne en rond?»

Paul McCartney, de son côté, a pointé du doigt John Lennon. Dans une interview en 2018, il a affirmé qu'il était responsable de leur rupture: il est entré en studio un jour de 1969 et a déclaré qu'il quittait le groupe.

Les Beatles en 1964, quand tout allait encore bien. Image: imago stock&people

Il y a aussi ceux qui pensent que la femme de John Lennon, Yoko Ono, est responsable de la fin des Beatles. Là où se trouvait son mari, Yoko n'était jamais loin: le couple était considéré comme inséparable au grand dam des trois autres musiciens qui se sentaient de plus en plus perturbés par sa présence en studio. Paul McCartney a néanmoins indiqué en 2013 qu'elle n'était certainement pas responsable de la rupture. En fin de compte, diverses raisons se sont probablement combinées pour faire déborder le vase.

John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr ont évolué dans des directions différentes personnellement et musicalement. Peut-être qu'à un moment donné, la renommée et le succès les ont tellement dépassés qu'ils n'ont pas pu le supporter. Quoi qu'il en soit, le 10 avril 1970, Paul McCartney publie un communiqué de presse dans lequel il déclare qu'il ne travaillera plus avec le groupe et se concentrera sur sa carrière solo. Cela marqua la fin des Beatles.



Oasis

Les frères Noel et Liam Gallagher qui composent le groupe de rock emblématique Oasis sont connus pour leurs disputes publiques.

Côté drogues, les deux frères n'étaient pas des enfants de chœur. En 1994, après avoir conquis les charts britanniques avec leur premier album Definitely Maybe, ils souhaitent s'attaquer aux États-Unis. Ils donnent alors un concert incroyablement mauvais à Los Angeles. Durant leur performance, Liam se met carrément à battre son frère aîné avec un tambourin et quitte la scène avant la fin du show. On apprendra plus tard qu'ils ont pris du crystal meth ce soir-là, drogue qu'ils auraient confondue avec de la cocaïne.

Il y a même une vidéo de 48 minutes de cette performance:

Dans les années qui ont suivi, le succès toujours grandissant des frères semblait peu à peu leur monter à la tête: concerts et tournées étaient souvent interrompus. Alors qu'Oasis devait donner un concert à Barcelone en 2000, leur batteur a été blessé et ils n'ont pas pu se produire. Qu'ont-ils fait à la place? Ils ont picolé et parce qu'ils n'étaient pas nets, Liam s'est demandé si Noel était vraiment le père de sa fille Anaïs créant évidemment une dispute et le départ de Noel. Oasis a dû continuer le reste de sa tournée européenne sans lui.

Même s'ils enregistraient encore des albums et donnaient des concerts en 2005, il était clair pour tout le monde que les Gallagher avaient une relation malsaine. Noel a raconté avec enthousiasme au magazine musical américain Spin comment il manipulait son petit frère. Liam a expliqué plus tard que Noel aimait bien par exemple lui faire peur en déplaçant des meubles chez lui parce qu'il savait que son petit frère avait peur des fantômes. Bonne ambiance chez les frangins.

Liam est le grand frère et a cinq ans d'écart avec son frère Noel. Image: www.imago-images.de

En avril 2009, Noel a déclaré quelque chose de fort concernant son frère dans une interview:

«C'est l'homme le plus colérique que vous ayez jamais connu. Liam est comme un homme avec une fourchette dans un monde plein de soupe»

Fin août de cette même année, Noel annonce qu'il quitte Oasis. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase: Liam tentant de le tabasser avec sa guitare avant un concert à Paris. «C'est avec une certaine tristesse et un grand soulagement que je vous informe que j'ai quitté Oasis ce soir», écrit-il dans un communiqué.

Liam n'a pas réussi é surfer sur le succès d'Oasis, que ce soit avec son nouveau groupe Beady Eye - qui s'est d'ailleurs dissous en 2014 - ou en tant qu'artiste solo. De même, la carrière solo de Noel ne peut être comparée au succès d'Oasis. Au cours des années suivantes, des spéculations circulaient selon lesquelles le groupe pourrait se reformer, mais tout cela s'est avéré n'être qu'une rumeur. S'en sont suivis quelques tweets rageurs de Liam dans lesquels il a attaqué son frère (en le traitant par exemple de pomme de terre) et d'autres tweets façon excité du bocal.

Noel et Liam lors d'une cérémonie de remise de prix en 2005, sympathiques comme d'habitude. Image: www.imago-images.de

En mars dernier, lors d'une interview à la radio, Noel a été questionné sur une potentielle réunion d'Oasis:

«Si Oasis n'avait pas atteint son plein potentiel, la situation serait différente. Je ne vois pas à quoi cela servirait»

Mais il n’a pas pu s’empêcher d’ajouter que les choses pourraient à nouveau être différentes dans dix ans.

NWA

NWA signifie «Niggaz Wit Attitudes». Les quatre garçons de Compton, quartier considéré comme l'un des plus dangereux de Californie, ne manquaient certainement pas de courage.

Au début, le groupe était composé d'Ice Cube, de Dr. Dre, d'Eazy-E et d'Arabian Prince. MC Ren et DJ Yella les ont rejoints plus tard. Ils ont joué un rôle clé dans le développement du hip-hop de la côte ouest et ont parlé avec le cœur à toute une génération de groupes marginalisés grâce à leurs paroles crues sur la violence policière, la drogue et la pauvreté dans le ghetto.

Image: Archive Photos

Avant que les membres du groupe ne se disputent les uns avec les autres, ils avaient d'autres problèmes. Par exemple avec la police (ce qui n'est pas un petit problème). Lorsque NWA a réalisé sa percée internationale avec «Straight Outta Compton» en 1988, le FBI a écrit à leur label Priority Records. L'agence américaine de renseignement intérieur a demandé au label de retirer le disque. Le morceau «Fuck Tha Police» en particulier était – comme son nom l’indique – une épine dans le pied. La lettre expliquait qu'il y avait un appel à la violence contre la police. Le label et NWA ont ignoré la demande et sont allés plus loin en rendant cette lettre publique. Ils ont ainsi gagné encore plus de notoriété, au grand désarroi de la police.

En 1989, Ice Cube décide de quitter NWA. Il n'était pas d'accord avec la façon dont le manager Jerry Heller gérait les comptes et supposait qu'une grande partie de l'argent allait dans ses poches. Celui qui a écrit la majorité des chansons de NWA estimait également qu'il n'était pas assez reconnu pour son travail et sa contribution au succès du groupe – notamment financièrement. Dans une interview, il a expliqué qu'il avait dû quitter NWA pour rester fidèle à lui-même:

«Je préférerais être fauché plutôt que de faire partie d'un groupe connu sans être payé équitablement»

Sur cette photo, Michel'le, de son vrai nom Michel'le Denise Toussaint avec Eazy-E. Image: Archive Photos

Mais dans le rap comme dans tous les autres styles de musique, des disputes éclatent autour de la musique. Ainsi, NWA ne s'est pas gêné pour allumer Ice Cube lors de son départ du groupe sur les morceaux «100 Miles and Runnin» et «Real Niggaz». Dans ce dernier morceau, Dr. Dre compare Ice Cube à Benedict Arnold, un général américain ayant participé à la guerre d'indépendance américaine et ayant ensuite fait défection auprès des Britanniques.

«On a commencé avec trop de marchandises/ Je suis donc content que nous nous soyons débarrassés de Benedict Arnold» Dr. Dre sur le morceau «Real Niggaz»

D'autres attaques verbales ont suivi sur l'album Efil4zaggin, sorti en 1991 où NWA lui a dédié l'interlude «Message to BA» (une autre allusion à Benedict Arnold).

«Tout ce que je veux savoir, c'est pourquoi tu as laissé ce connard dans le groupe quand tu savais quel genre de garce il était?»

NWA dans le morceau «Message to B.A.»

Ice Cube ne s'est pas démonté et a contre-attaqué avec l’un des plus grands morceaux dissidents de l’histoire du rap: «No Vaseline» dont voici une traduction toute relative:

«J'ai commencé avec trop de marchandises

J'ai laissé tomber quatre négros maintenant je fais du fric

L'homme blanc ne fait que gouverner

Les négros avec des attitudes, qui trompez-vous?

Vous tous, négros, c'est juste faux, j'ai mis ça sur ma mère et mes potes morts

Yella Boy est dans votre équipe, donc vous perdez

Ay yo Dre, restez à produire

Appelez-moi Arnold, mais vous avez été des connards

Eazy- E, j'ai vu ton cul et je suis entré dedans rapidement

Tu es devenu jaloux quand j'ai eu ma propre entreprise

Mais je suis un homme et personne ne m'aide

J'essaye de ressembler à Amerikkka's Most

Tu pourrais crier toute la journée mais tu ne t'approches pas'

Parce que tu sais que je suis celui qui a coulé, tu as couru 100 miles, mais tu en as toujours un pour aller avec le LENCH MOB, et vous déshonorez tous le CPT parce que vous vous faites baiser votre green par un garçon blanc sans vaseline» Ice Cube dans «No Vaseline»

Ice Cube critique non seulement ses anciens amis et les traite de sans-talents, mais aussi le manager Jerry Heller (nous ne traduirons pas ce passage).

Le dernier album de NWA Niggaz4Life, est sorti en 1991. Par la suite, les membres restants se sont également disputés, en particulier Dr. Dre et Eazy E. Dre commençait également à avoir l'impression que leur label ne les payait pas équitablement et voulait faire son propre truc. Eazy-E avait un avis différent. Lorsque Dre lui a donné le choix, ce dernier a choisi le manager Jerry Heller et a refusé de laisser Dr. Dre céder les droits de ses chansons. Ils ne se réconcilieront jamais: Eazy E est décédé en mars 1995 des complications du sida. Lorsque Dre est allé lui rendre visite à l'hôpital, Eazy E était déjà dans le coma. Neuf jours plus tard, il était mort. En 2015, Ice Cube, DJ Yella et MC Ren sont apparus ensemble sur scène à Los Angeles pour un court spectacle de retrouvailles. La hache de guerre semble donc avoir été enterrée.

