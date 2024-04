Beyoncé aux IHeartRadio Music Awards. Getty Images North America

Beyoncé bat de nouveaux records avec son album

Cowboy Carter, l'album de Beyoncé composé de 27 morceaux country, est disponible depuis vendredi. Malgré les fortes polémiques suscitées par sa sortie, les charts se sont affolés tout le week-end.

«La ruée vers l'or», écrit malicieusement le site chartsinfrance.net. En effet, la chanteuse Beyoncé a révélé vendredi 29 mars l'ensemble des 27 titres composant son nouvel album Cowboy Carter, deuxième volet de sa trilogie Renaissance.

Après des années de préparation, la potion est donc prête à couler dans les oreilles de ses fans impatientés par une première mise en bouche, concoctée en mars dernier.

Il y a un mois, on a en effet eu droit de découvrir ses deux premiers singles, Texas Hold'Em, en collaboration avec Rhiannon Giddens, et 16 Carriages. Les nouveaux venus dévoilent des featurings avec de grands noms de la musique country, de Dolly Parton à Willie Nelson, en passant par Linda Martell.

On y trouve également des duos avec Post Malone et Miley Cyrus. On aura également le plaisir de déceler dans les compositions ou les textes la patte de Stevie Wonder, Nile Rodgers et Raye.

Mention spéciale pour la reprise de Jolene, titre qu'on ne peut s'empêcher de passer en boucle quand les voix de Miley Cyrus et de sa marraine Dolly Parton se mêlent:

Si l'on retrouve massivement l'envoûtant son de Nashville, les vibes R&B, soul, hip-hop et même rock imbibent de nombreuses impressions.

Des critiques et des records

Pour son huitième album, Beyoncé s'est lancée dans un genre qu'elle n'avait encore jamais investi: la country. Cependant, l'artiste originaire de Houston a tenu à préciser que «ce n'est pas un album country, c'est un album de Beyoncé.» Il faut dire que la superstar a déjà dû bien lutter, après s'est pris une tornade de critiques et de saillies émanant de milieux conservateurs. Ceux-ci ne voyaient en effet pas d'un bon oeil qu'une artiste noire se lance toutes santiags dehors sur les plates-bandes si balisées de la country.

Mais Cowboy Carter semble n'avoir cure des polémiques, et fait son petit bonhomme de chemin au sein des rankings les plus scrutés. Dès sa première journée d'écoute, le disque était déjà bien en route pour battre des records.

Spotify a notamment saisi Twitter (X) vendredi soir pour annoncer que l'album avait reçu «le plus d'écoutes en une journée en 2024». Pas mal!

Le site Chartsinfrance précise que les 27 morceaux ont totalisé 76,1 millions d'écoutes. En comparaison, Renaissance avait amassé 43,2 millions de streams sur la même période. Beyoncé a même eu l'heur de chiper la couronne de Taylor Swift, «devenant l'artiste la plus écoutée sur la plateforme de streaming ce vendredi et ce samedi». Mais bon, cette ascension au sommet n'a duré qu'un temps, Tay Tay ayant déjà repris son trône dimanche.

Actuellement, c'est le titre Texas Hold 'Em qui bénéficie le plus de tous ces lauriers.

Sur iTunes, Queen B règne également largement en maitresse (mais pas sur ses propres terres):

«Cowboy Carter" est actuellement numéro un dans 48 pays sur iTunes dont la France, l'Allemagne ou le Royaume-Uni... mais pas sur le sol américain, où le projet commun de Future et Metro Boomin "We Don't Trust You" a pris les devants» Charts in France.

De son côté, Amazon Music compte également les records du bout des doigts:

Même les versions vinyles du disque s'arrachent, bien que tous les titres n'y figurent pas.

Une tenue de circonstance

Forte de ces succès, Beyoncé n'a pas manqué de faire savoir qu'elle est bien déterminée à faire bouger les lignes, et surtout les frontières des genres et les étiquettes au sein de l'industrie musicale.

Elle a d'ailleurs profité des IHeartRadio Music Awards, qui se sont tenus ce lundi à Los Angeles, pour s'exprimer. Queen Bee y a en effet reçu un trophée aussi parlant qu'il est singulier: l'«Innovator Award».

Le speech de Beyoncé aux IHeartRadio Music Awards:

Un trophée reçu des mains de Stevie Wonder himself! Vidéo: twitter

C'est dans une tenue vintage de style western signée Gianni Versace que la superstar s'est avancée sur l'estrade, pour délivrer son discours de remerciement. Il s'agissait d'un outfit total cuir noir, chemise à franges, bottes noires et chapeau de cow-girl vissé sur la tête.

Selon le magazine Marie-Claire, ce look était très symbolique. Les pièces ont été présentées pour la première fois lors du défilé Gianni Versace automne-hiver 1992-1993. Le show explorait «l'univers esthétique du BDSM (...) que l'on connaît surtout sous le nom de "Miss S&M"». Queen Bee souhaitait peut-être faire passer un message à ses haters: elle ne craint pas de devenir à son tour «l'enfant terrible» - non de la mode, comme Gianni, mais de la musique.

source: instagram @beyoncé

source: via Marie-claire

Quoi qu'il en soit, la superstar a profité de ce micro ouvert pour délivrer un «acceptance speech» visant ses détracteurs, et pour appeler à plus d'ouverture dans la musique:

«Ce soir, vous me considérez comme une innovatrice et je vous en suis très reconnaissante. L’innovation commence par un rêve, mais il faut ensuite réaliser ce rêve, et ce chemin peut être semé de nombreuses embûches. Être innovateur, c’est voir ce que tout le monde croit impossible. Être innovateur, c'est être régulièrement critiqué, ce qui met souvent votre force mentale à l’épreuve. Être un innovateur, c'est s'appuyer sur la foi et avoir confiance en le fait que Dieu vous accompagnera et vous guidera.» Beyoncé, discours aux IHeartRadio Music Awards.

Et d'ajouter:

«A tous les labels, les stations radio, les award shows: j'espère que nous serons plus ouverts à la joie et à la libération que procure le fait de profiter de l’art sans idées préconçues»

Beyoncé prend d'assaut un bastion musical très balisé. source: instagram @beyonce

source: instagram @beyonce

Beyoncé a également remercié tous ses prédécesseurs qui ont «réalisé leurs rêves pour qu'on puisse à notre tour les poursuivre: Rosetta Tharpe, Tracy Chapman, Linda Martell, Prince, André 3000, Tina Turner, Michael Jackson et naturellement, Stevie Wonder».

Au final, malgré - et peut-être même grâce à toutes ces polémiques - Cowboy Carter est bien parti devenir l'album du «meilleur démarrage» de toute la carrière de la chanteuse... et celui qui ouvrira des voies que l'on était loin d'imaginer obstruées en 2024.

