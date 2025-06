23 trucs improbables que les gens ont tenté de vendre en ligne

Sur des sites comme eBay ou Marketplace, on peut se débarrasser de choses dont on n'a plus besoin en les vendant. Mais certains trucs sont si mal foutus qu'on se demande parfois si ce n'est pas une façon de troller l'internet.

Florilège.

Le vendeur est honnête: les écouteurs ont été utilisés.

Ou cet iPhone, pratiquement neuf:

L'arnaque des missionnaires

En parlant de religion:

Un Pokémon à 10 dollars? J'achète!

Les chiens adoreraient cette chaise!

Ce jeu de mots vaut les 120 dollars.

Miroir à vendre: la présentation est particulièrement convaincante.

Image: via imgur

En voici d'autres ici:

De jolis chapeaux de sapin de Noël dans une publicité pas si mignonne.

Un déodorant bazooka, ça vous dit?

Ce lit a vécu des choses

Pour s'entrainer au bras de fer

Un Cheetos droit??? Ça vaut son prix

Les chips aux formes inhabituelles ont un public

Sur un malentendu, ça peut marcher

Un cadeau à offrir à ces parents que vous détestez:

Parce qu'on a tous chez soi des oisillons qui tombent de leur nid et qu'il faut réchauffer

Y aura-t-il un jour un acheteur pour ça?

Hmm! Des pommes de pin marinées, miam!

Pour effrayer les enfants du quartier

C'est pas parce que c'est écrit: «poupée tout à fait normale» qu'elle est normale

Franchement, c'est passe-partout.

OH! OK.

bild via imgur

Masque vintage en cuir véritable ! Il appartenait à mon grand-père. Il disait l'utiliser pour s'entraîner aux concours de mangeurs de hot-dogs. Il pouvait avaler un hot-dog entier, et ce masque en est probablement la raison ! Bon état. Quelques taches sur le masque, on dirait des taches d'eau.

(sim)

