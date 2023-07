Lil Nas X a fait vibrer l'Auditorium Stravinski ce mardi 4 juillet avec un spectacle qui mêle mythologie grecque et Ball culture américaine. Montreux Jazz festival

Lil Nas X à Montreux: ce fut court, mais intense

Le rappeur américain, l'un des noms les plus attendus du festival, n'a pas déçu son public. Précurseur du mouvement queer au sein de la culture hip-hop, Lil Nas X a offert un concert énergique.

Si le Montreux Jazz Festival avait démarré une semaine plus tôt, le mois des fiertés aurait pu avoir pour apothéose le concert de Lil Nas X. Le rappeur américain de 24 ans, véritable ovni dans un registre qui prône en général une masculinité viriliste, offre un hip-hop aux antipodes des codes, où il affirme son homosexualité de façon militante et décomplexée.



Madonna, es-tu là?

Révélé à 19 ans par le pouvoir viral de TikTok, Lil Nas X, de son vrai nom Montero Lamar Hill, cumule désormais 32 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify et ses titres culminent au milliard d’écoutes. Il est avec Frank Ocean et Tyler, The Creator, l'un des rares artistes afro-américains à avoir osé le coming-out. Exit les codes de la rue, l'artiste s'est réapproprié un univers queer riche en histoire, celui des «balls».

Pour rappel, les «balls» est une sous-culture née aux Etats-Unis durant les années 1980, dans laquelle les communautés LGBTQI+ se retrouvaient pour se célébrer au travers de la danse, de l'habillement et de la musique. Un mouvement duquel ont émergé les drag-queens ou encore le vogging, et qui a inspiré l'une des plus grandes artistes pop et icônes gay: Madonna. La chanteuse semble d'ailleurs être une véritable inspiration pour Lil Nas X, tant son concert semblait empreint de l'aura de la madone.

Une scène aux allures de théâtre contemporain

Retour sur scène, au Montreux Jazz Festival. La soirée a été amorcée par un first act – qui avait plus un goût d'amuse-bouche que d'entrée – de la musicienne Romy, co-fondatrice du trio The xx. Aujourd'hui solo, l'Anglaise est venue présenter les compositions eurodance de son album à venir, Midaire, qui, selon la chanteuse, est une ode à la musique des clubs queers qu'elle fréquentait dans sa jeunesse. Une première partie arc-en-ciel qui malheureusement ne décollera pas vraiment.

Il est 22h dans un auditorium qu'on aurait imaginé complet vu la popularité du rappeur. Le décor est planté. Des figures organiques géantes surplombent des marches donnant plus à l'ensemble une allure de scène de théâtre contemporain que de concert. Un gigantesque écran s'active, des danseurs athlétiques, vêtus comme des pom-pom girls immaculées apparaissent sur scène en faisant des acrobaties sur les notes de Montero (Call Me By Your Name), son giga tube dont le clip avait fait les choux gras de la presse à la suite d'une polémique. En cause: les références bibliques qui avaient choqué les plus puritains.

Le clip de Montero (Call Me By Your Name) Attention, c'est sataaaaanique! Vidéo: YouTube/LilNasXVEVO

Lil Nas X apparait sous les applaudissements et les téléphones braqués sur le mode vidéo. Tout de blanc vêtu, une armure dorée moulée sur abdominaux saillants, l'artiste s'exécute et place la barre haute dans une prestation physique, aidée par les chorégraphies de ses danseurs, l'intervention de marionnettes géantes et d'animations sur un écran led. Une prestation visuelle qui comble les lacunes inhérentes à beaucoup de concerts de hip-hop: les productions étant souvent synthétiques et sans instruments, avec parfois un arrière-goût de playback.

Entre deux chansons, le rappeur n'a pas hésité à vanter les mérites de la Suisse, s'adressant au public pour lui annoncer qu'il songeait même à s'y installer, ayant apprécié sa baignade dans le Léman et les beaux gosses que nous sommes.

«Vous avec une belle eau, de belles montagnes et de jolis garçons» Lil Nas X

Un concert certes court – un peu moins d'une heure –, mais dont la durée s'explique par l'intensité physique et visuelle du spectacle, qui comble le nombre limité de titres à son répertoire.

Faisant maintes fois référence à la mythologie grecque, Lil Nas X sera apparu sur un cheval de Troie pour son morceau Old Town Road et aura chanté, déguisé en Thésée vêtu d'une jupette bleue, avec un Minotaure grandeur nature sur la ballade Lost In Citadel. En clou du spectacle, une réinterprétation de Beat It de Michael Jackson et All Of The Lights de Kanye West en mash-up sur le tube Industry Baby, offrant une chorégraphie avec ses danseurs habillés comme des guerriers spartiates.

Un show sans rappel, qui s'est terminé à 23h par un Happy Birthday chanté avec le public à l'occasion de l'anniversaire de l'un de ses danseurs. Le public de Montreux est donc rentré tôt hier soir, mais néanmoins ravi par la théâtralité de ce concert millimétré «à l'américaine», qui s'est terminé dans la moiteur et les sourires d'un public faisant honneur à la diversité.

En effet, des milliers de personnes gays, hétéros, lesbiennes, transgenres, vieilles, jeunes, hommes et femmes se sont rassemblés pour célébrer un artiste qui aura fait avancer les mentalités par sa musique anticonformiste, et finalement pas si transgressive que ça, puisqu'il ne s'agit ni plus ni moins qu'un show pop et calibré, où le freak, c'est chic.

