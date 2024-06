Un spectateur s'est fait recadrer par la chanteuse. image: shutterstock x twitter

Il n'aurait pas dû énerver la chanteuse Adele

Lors d'un concert à Los Angeles, la chanteuse britannique Adele a eu une altercation avec un spectateur. Une remarque homophobe de la part de la fan a été l'élément déclencheur.

Agnes Wetzel / t-online

Depuis des années, Adele s'engage publiquement en faveur de la communauté LGBTQ+. C'est ce qu'elle a fait lors d'un concert au Caesars Palace de Los Angeles, juste à temps pour le début du mois des LGBT Pride, le mois de juin. Mais cela n'a pas plu à certains membres du public, ce qui a donné lieu à une altercation houleuse.

Des images de la performance circulant sur la plateforme X montrent un spectateur du concert interrompant Adele au milieu de son discours célébrant le mois de la fierté. On l'entend crier:

«La fierté, ça craint!»

La chanteuse de 36 ans n'a visiblement pas voulu laisser passer cette remarque déplacée et s'en est prise verbalement à la personne.

«Tu es venu à mon putain de spectacle et tu dis que la fierté, ça craint? Tu es stupide? Ne te ridiculise pas comme ça. Si tu n'as rien de gentil à dire, ferme-la, d'accord?» Adele.

Le public a réagi par des cris de joie et des applaudissements.

La vidéo en question 👇 Vidéo: twitter

«On t'aime pour ça»

Pour cette action, Adele est acclamée par ses admirateurs. De nombreux compliments et mots doux se sont accumulés sous sa dernière publication Instagram. Par exemple:

«Nous t'aimons pour ça!» Un utilisateur.

«Je t'admire tellement de défendre ce qui est juste. Merci d'être une telle supportrice et une telle inspiration. Grâce à toi, je me sens toujours heureuse, aimée et précieuse» Un autre utilisateur.

Adele est l'une des chanteuses les plus populaires de son époque. Elle a commencé sa carrière musicale au milieu des années 2000 et n'a percé que quelques années plus tard. Au cours de sa carrière, elle a déjà été récompensée par divers prix, dont un Oscar et plusieurs Grammy Awards.