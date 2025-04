Simon Pernet (médaillon) a passé un moment sympa avec le coach du LHC, Geoff Ward. image: keystone/dr

Cette anecdote en dit beaucoup sur le coach du LHC

Geoff Ward a laissé un souvenir indélébile à un fan de hockey, lundi à Zurich lors d'une rencontre improvisée.

Simon Pernet a beau avoir toujours habité le canton de Vaud, il est un grand fan du CP Berne. Mais quand un ami supporter du Lausanne HC lui a proposé de venir à Zurich voir l'acte 3 de la finale que les Vaudois disputent actuellement contre les ZSC Lions, il a accepté. «Je suis avant tout un passionné de hockey sur glace», précise ce jeune employé de banque de 24 ans.

Simon Pernet est arrivé lundi en fin de journée à Zurich, où il a réservé une chambre dans un hôtel à quelques pas de la patinoire. Soit un jour avant ce match, prévu mardi soir. A peine débarqué dans le hall, il a une première surprise. «Dans la file de la réception, juste devant moi, je reconnais Geoff Ward, l'entraîneur du LHC», rejoue l'habitant de Noville, au bout du lac Léman.

«J'envoie alors un message Whatsapp à mon ami François Grognuz, vigneron à Villeneuve (VD) et propriétaire de la Cave des Rois, dont je sais qu'il est un ami de Geoff Ward.»

Quelques minutes plus tard, Simon Pernet se rend au bar de l'hôtel et voit à nouveau Geoff Ward, attablé seul un peu plus loin.

«Je n'osais pas aller lui parler, parce que je voulais respecter sa tranquillité»

Geoff Ward a mené deux années de suite le Lausanne HC en finale des play-offs. Image: KEYSTONE

Et puis, le serveur apporte une bière au jeune Vaudois et lui dit: «C'est Monsieur, là-bas, qui vous l'offre», tout en pointant le coach du Lausanne HC.

Simon Pernet comprend qu'il doit cette attention à l'ami qu'il a en commun avec le technicien, François Grognuz. Il croise le regard du coach et s'en va le remercier. Il s'assied à sa table. Le contact passe tout de suite.

«C'est un super mec, très chaleureux! Ça contraste avec ce qu'on peut penser quand on le voit sur le banc, où il est assez froid et très sérieux»

Les deux hommes sont rejoints par le staff du LHC, et Simon Pernet est invité à rester à la table.

«On a écouté de la musique country, parler de tout et de rien, mais pas du match du lendemain. On était comme de simples clients d'un bar qui viennent de sympathiser. Je n'avais vraiment pas l'impression d'être avec des stars du hockey, ils étaient tous très humbles et accessibles.»

Quand Simon Pernet propose à son tour d'offrir une tournée, Geoff Ward le stoppe net. «C'est lui qui a tout payé. Bon je tiens à préciser, on a été sages: on s'est arrêté à trois bières», sourit le jeune Chablaisien.

Il s'est même permis de taquiner l'entraîneur et son staff.

«Je leur ai demandé s'ils étaient bien sûrs de vouloir boire des verres avec un fan du CP Berne. Ils se sont marrés»

Au final, cette réunion improvisée durera «entre une heure et demie et deux heures» et restera dans la mémoire de Simon Pernet comme «un truc de fou».

Simon Pernet (à droite) a beaucoup apprécié sa rencontre avec Geoff Ward. image: dr

Elle en dit aussi beaucoup sur la personnalité de Geoff Ward, accessible et chaleureuse, et la zenitude avec laquelle il aborde les matchs, même les plus importants comme ceux d'une finale de play-offs.

Mais si le technicien canadien et son staff veulent encore profiter du bar de cet hôtel zurichois, ils seront obligés de gagner ce jeudi (20h00) à la maison. En cas de défaite, ce sont les ZSC Lions – qui mènent actuellement 3-1 – qui seront sacrés champions de Suisse.