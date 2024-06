La tournée de JLO s'est mal vendue. Mais la star fait également face à des rumeurs de divorce. Keystone

People

Gros fiasco pour Jennifer Lopez

Jennifer Lopez a annulé sa tournée de concerts prévue cet été, et a déclaré vouloir passer plus de temps avec sa famille et ses enfants. De nombreux fans font le lien avec sa situation maritale compliquée, tandis que d'autres pointent du doigt le fiasco de ses dernières ventes de tickets.

Plus de «Divertissement»

«J'ai le cœur brisé et dévasté devoir vous décevoir»

C'est ainsi que Jennifer Lopez s'est adressée à ses fans, à travers un communiqué de Live Nation et une newsletter postée sur son site Web OntheJLo.

«Jennifer prend du temps pour être avec ses enfants, sa famille et ses amis proches»

Les rumeurs sur une séparation de la superstar de 54 ans d'avec l'acteur Ben Affleck commencent-elles à se confirmer? La chanteuse à l'affiche du film Atlas a annulé sa tournée prévue cet été, alors qu'elle comptait visiter de nombreuses villes entre juin et août.

Une trentaine d'apparitions aux États-Unis et au Canada étaient en effet prévues, à partir du 26 juin. Au lieu de cela, elle prend désormais «du temps pour être avec ses enfants, sa famille et ses amis proches», explique encore le bulletin d'information de la musicienne, relayé par le magazine People.

«S'il vous plaît, sachez que je ne ferais pas ça si je ne pensais pas que c'était absolument nécessaire. Je vous promets que je me rattraperai et nous serons tous à nouveau ensemble. Je vous aime tous tellement.»

Les messages postés sur le site web de la star. source

De mauvaises ventes

Depuis quelque temps, les rumeurs s'intensifient: les Bennifer seraient sur le point de divorcer. Les médias du monde entier ont relayé de nombreuses sources proches du IT couple, lesquelles semblent formelles: les deux stars sont «épuisées» par leur mariage. Leur romance, qui s'était ravivée 20 ans après que leurs fiançailles ont été rompues, a fait rêver des millions de personnes. Surtout après leur mariage célébré en grande pompe en 2022. Cependant, depuis peu, JLO aurait été aperçue seule sur les tapis rouges, et Ben, à plusieurs reprises sans son alliance.

Il est donc naturel que de nombreuses personnes suspectent que l'annulation de la tournée de la chanteuse portoricaine soit liée à une peine supposée de coeur.

Cependant, comme le souligne le média 20minutes.fr, la tournée de JLO aurait de toute façon fait face à un fiasco annoncé.

En février, la chanteuse sortait son neuvième album studio This Is Me... Now et souhaitait entamer une tournée grandiose du même nom. Cependant, selon certaines informations, les ventes de billets étaient si mauvaises que la star a dû annuler certaines représentations.

«Sept dates avaient déjà été retirées en raison de mauvaises ventes» 20minutes.fr

Il faut dire que, depuis quelques temps, JLO empile les résultats mitigés. L'album This Is Me... Now avait été loin de séduire les critiques, tandis que son film et ses clips dérivés avaient agacés une partie de sa base.

Face à cette popularité en berne, l'interprète de Let's Get Loud aurait envisagé de rediriger le thème de sa tournée, en se focalisant sur un best-of de sa carrière, un peu comme The Eras Tour de Taylor Swift.

Front commun

Le duo semble cependant faire front commun pour les enfants. Jennifer a en effet été récemment aperçue à la remise de diplôme de la fille de Ben, Violet. Selon une source proche des Bennifer relayée par le magazine People, le couple «veut toujours donner la priorité aux enfants», précisant que «Jennifer et Ben ont toujours été très axés sur la famille.»

«La remise des diplômes a été une grosse affaire (...) Jennifer voulait le célébrer (...) même si la situation actuelle est déchirante pour elle» Une source proche des Bennifer relayée par le magazine People

Quoi qu'il en soit, assure t-online, les fans déçus de l'annulation des concerts de Jennifer Lopez pourront tout de même se consoler: tous les frais seront remboursés, selon Live Nation.

(jod)