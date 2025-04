Les nouvelles règles des Cinque Terre pour encadrer le tourisme de masse

Face à l’afflux massif de touristes, les Cinque Terre imposent de nouvelles règles: chaussures obligatoires, billets en ligne et amendes jusqu’à 2500 euros.

Des maisons colorées blotties contre les rochers, des sentiers étroits sur des falaises abruptes et la Méditerranée qui scintille en contrebas. Pas étonnant que des millions de touristes veuillent se promener chaque année dans les Cinque Terre.

Mais ce tourisme de masse pousse de plus en plus la région à bout. Le parc national doit donc désormais en assumer les conséquences – avec des règles plus strictes pour les randonneurs.

Les Cinque Terre en ont assez : nouvelles règles et amendes salées pour les touristes. Image: Anadolu

Ce à quoi les touristes doivent faire attention

Le Sentiero Azzurro – le sentier bleu – est particulièrement apprécié. Ce parcours de douze kilomètres relie les cinq villages: Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola et Riomaggiore. Il faut environ six heures pour le parcourir dans son intégralité – mais en haute saison, des embouteillages de marcheurs sont fréquents.

Désormais, une règle de circulation à sens unique s’applique certains jours de 2025 : entre 9h et 14h, le sentier ne pourra être emprunté que dans le sens Monterosso-Vernazza. La direction du parc justifie cette mesure par des raisons de sécurité sur ces chemins étroits – et par les chiffres: plus de 70 % des randonneurs commencent de toute façon leur parcours à Monterosso. Cette règle a été appliquée durant le week-end de Pâques et continuera certains jours en mai et en juin.

Tout passe par les tickets en ligne

Partir spontanément? Ce n'est plus guère possible dans les Cinque Terre. Pour rejoindre le Sentiero Azzurro, il faut un billet d'entrée. La carte journalière coûte entre 7,50 euros (basse saison) et 15 euros (haute saison).

Pâques, le 1er mai, la Pentecôte ainsi que le week-end prolongé de la Toussaint entrent dans la haute saison. La zone est particulièrement encombrée lors de l'arrivée de bateaux de croisière. Le parc national recommande donc de réserver en ligne afin d'éviter de longues files d'attente.

Jusqu'à 2500 euros d'amende pour des tongs

Mais il n'y a pas que les tickets qui sont obligatoires - il faut aussi porter des chaussures adéquates. Et les contrôles à ce sujet se multiplient. Les touristes en sandales, en tongs ou en escarpins ne risquent pas seulement des glissades douloureuses: ils peuvent aussi se voir infliger une amende de jusqu'à 2500 euros.

Il est recommandé de porter des chaussures montantes avec une semelle profilée - ou au moins des chaussures de sport solides. Sur les dépliants, les affiches et le site officiel, le parc met en garde avec insistance contre un mauvais équipement.

La région poussée dans ses retranchements

En 2023, les Cinque Terre ont accueilli environ quatre millions de personnes, réparties sur cinq petits villages. Dans des endroits comme Riomaggiore, où vivent à peine 1300 âmes, l'impact est particulièrement marqué. Les ruelles étroites, les infrastructures saturées et les quais bondés y font partie du quotidien.

Les autorités invitent donc les curieux à explorer les sentiers de randonnée moins connus de la région. Cela permettrait de mieux répartir la pression sur les itinéraires principaux - et de préserver l'expérience naturelle des Cinque Terre.

