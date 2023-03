Emily, toujours enthousiaste quand il s'agit de croissant. netflix

Cette star romande imagine «Emily in Paris» durant la manif des éboueurs😂

Yoann Provenzano a posté ce mardi une vidéo hilarante dans laquelle il se met dans la peau des showrunners de la série Netflix, en imaginant l'héroïne lors de la manif des éboueurs à Paris et on tient un scénario solide.

Plus de «Divertissement»

Comment les scénaristes d'Emily in Paris peuvent-ils pondre des histoires aussi nulles? C'est ce qu'on se demande à chaque fois qu'on regarde une nouvelle saison de la série Netflix. Et pourtant... on la regarde.

Que se passerait-il si Emily Cooper, la star d'Emily in Paris, la série Netflix qu'on adore détester, se retrouvait au beau milieu d'une manifestation des éboueurs en grève à Paris? Quel type de projectile lancerait-elle sur les CRS? Et quelle tenue choisirait-elle pour cet événement de gaucho?

Eh bien l'humoriste et comédien vaudois Yoann Provenzano s'est posé ces questions existentielles en se mettant dans la peau des showrunners de la série et c'est hilarant.

On notera que Yoann Provenzano a un très bon accent anglais. D'ailleurs, on notera un certain talent pour dire le mot «croissant» en français avec l'accent américain.

«Hâte de la prochaine saison d'Emily sur la place de la République pour revendiquer ses droits, force à vous la France 💪🏼» Yoann Provenzano, aka, @ mydudeness sur Instagram

Vidéo: instagram

On l'avait rencontré il y a quelques mois: retrouvez son interview ici👇

Chez watson, on aime bien regarder et critiquer ce genre de séries:

Vous aimez Emily in Paris? Voici des photos de la série:

1 / 11 Voici des clichés d'Emily in Paris pour patienter... source: instagram netflix

Vous vous souvenez de ce dialogue de sourds entre deux journalistes autour de la série You?