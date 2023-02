Certains candidats vont jusqu'au mariage alors qu'ils se connaissent à peine, mais ils ont... une «connexion émotionnelle». Image: _AAA1554

Dans «Love is Blind», des célibataires naïfs se fiancent sans jamais s'être vus

Sur Netflix, la saison 3 de Love is Blind fait partie des télé-réalités phares de la plateforme. Des hommes et des femmes désespérément célibataires tentent de trouver l'amour en faisant abstraction du physique.

Cette production Netflix en est à sa troisième saison et c'est à chaque fois un régal de voir des célibataires désespérés picoler dans de grands verres en métal brossé et réaliser qu'ils ont teeeeeeelllement de choses en commun: «Toi aussi tu veux plein d'enfants? Amazing, moi aussi!», «Tu aimes cuisiner? Moi j'adore manger! On est fait pour être ensemble!» C'est un peu sur cette base solide que des couples se forment. Mais rembobinons.

Love is Blind, ce sont des célibataires à la recherche de l'amour, le véritable. Pendant 10 jours, des femmes et des hommes vont vivre séparément dans un genre de décor en carton-patte à la Loft Story. Quotidiennement, ils ont des speed dating et échangent avec plusieurs partenaires potentiels, mais tout ça sans se voir... parce que l'amour est aveugle (ou si vous êtes bilingue, love is blind). Lorsqu'il y a une connexion entre un homme et une femme (oui, cette télé-réalité n'est pas encore inclusive) l'un d'eux fait sa demande en mariage et ce n'est que là, si l'autre accepte, qu'ils se verront en chair et en os.

L'appartement des hommes pendant les speed dating est bleu, évidemment. Et oui, l'appartement des femmes est rose. Image: netflix

«Va trouver ta femme!» Les hommes se lancent ce genre de phrase.

Un moment toujours très malaisant. Les deux partenaires séparés par un long tapis rouge marchent l'un vers l'autre en se tortillant de gêne et force est de constater que certains n'arrivent pas à cacher leur déception. Pourtant, ils ont décidé de participer à cette expérience parce que pour eux, l'apparence c'est superficiel. Mais bon, nous sommes humains après tout.

Image: Love_Is_Blind_S3_E2_00_00_56_02RC

Mais avant ça, durant les speed dating qui se déroulent dans des pods séparés par une vitre floutée, les célibataires ont des discussions plus ou moins profondes sur la vie.

«Je veux 10 enfants! Le premier à 34 ans, hihi!» Image: netflix

Certains candidats posent des questions bien relous comme:

«Ok: je vais être deep..quel genre d'amour cherches-tu?» Laisse-moi une semaine et je te réponds.

Certains ont des discussions très originales du genre:

«Dis-moi quel serait le rencard idéal selon toi?»



«Boire un verre, discuter puis aller se balader.»

«C’est également mon date idéal!»



... C'est ce qu'on appelle le destin

Les candidats disent que le physique n'a pas d'importance, mais dès qu'une personne dit faire du sport, ils se transforment en requin assoiffé de chair fraiche: «Ooouuuuuh! Pilates! C'est très physique!»

La bande-annonce à voir ici:

Vidéo: youtube

Après plusieurs jours de speed dating, quand les couples sont formés, ils doivent préparer leur mariage et vivre ensemble. Une phase importante pour savoir s'ils ont une connexion émotionnelle, deux mots qui reviennent tout au long des 12 épisodes. Après cette phase, le grand jour arrive et on découvre si le mariage a véritablement lieu ou si l'un des deux a décidé de se dégonfler (oui, ça arrive souvent), c'est le deuxième gros moment gênant de l'émission.

Dans chaque saison (et c'est qu'on veut) il y a toujours deux filles qui se battent pour un garçon au moment des speed dating. La jalousie s'installe et devient la principale trame de la saison, car Netflix est une manipulatrice vicieuse. En effet, après que les couples se soient formés, ils se réunissent régulièrement pour picoler tous ensemble. L'une des deux filles qui s'est fait rejeter, a tendance à ne pas accepter la décision du mec et tente des mouvs' désespérés.

Ca sent l'embrouille. Image: Love_Is_Blind_S3_E5_00_45_09_02R

Cette saison 3 de Love is Blind se déroule à Dallas. La première avait lieu à Atlanta et la seconde à Chicago. Je ne sais pas si l'amour est aveugle au Texas, mais en tout cas, l'amour est compliqué. Il y a moins de drame dans cette saison que les précédentes, mais il y en a juste assez pour appuyer sur le bouton «épisode suivant».

Comme à la fin de chaque saison, il y a aussi des épisodes «réunion» où les candidats règlent leur compte et font des révélations choc. On découvre également quels sont les couples qui sont encore ensemble et ceux qui se sont séparés.

Love is Blind est disponible sur Netflix.

