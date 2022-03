Netflix: partager son mot de passe pourrait devenir payant

Confronté à une baisse de sa croissance, le géant du streaming souhaite durcir ses conditions d’utilisation. Des tests seront menés en Amérique latine.

Partager son compte Netflix, c'est peut-être bientôt fini. Ou ce sera du moins plus compliqué. Mercredi, la plateforme a annoncé qu'elle souhaite durcir ses conditions d'utilisation. Concrètement, explique le Monde, elle va étudier la possibilité de faire payer à ses abonnés le partage de leurs mots de passe en dehors de leur foyer.

Il n'y a pas encore de raisons de paniquer. Pour l'heure, Netflix se limite à tester sa nouvelle idée, et très loin de chez nous: ça se passe au Chili, au Costa Rica et au Pérou, où les abonnés devront s’acquitter d’une somme en plus de leur abonnement mensuel pour pouvoir ajouter jusqu’à deux comptes supplémentaires à leur profil.

«Une forme de confusion»

Partager son compte peut créer «une forme de confusion pour savoir quand et comment Netflix pouvait être utilisé», s'est justifiée la plateforme. «Le fait que les comptes soient ainsi partagés affecte notre capacité à investir dans des séries et des films de qualité pour nos membres».

La fin de l'indulgence dont la plateforme a longuement fait preuve s'explique: ces derniers temps, Netflix a vu sa croissance ralentir, notamment à cause de la poussé de son concurrent Disney+. (asi)