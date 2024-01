Dans le premier épisode de la série Double piège, de jeunes garçons issus de l'élite sont au cœur d'un bizutage qui tourne mal. Image: netflix

«Double piège» sur Netflix: ce super polar qu'on prête à un pote

Début janvier, la plateforme a sorti une 4ᵉ série adaptée d'un livre de l'auteur américain Harlan Coben. L'intrigue est accrocheuse, les épisodes se regardent d'un coup, et comme tout bon roman policier, on est impatient de connaître le fin mot de l'histoire.

En 2018, l'écrivain américain Harlan Coben, auteur à succès qui comptabilise 35 romans policiers et figure sur la liste des best-sellers du monde, signait un méga-contrat avec Netflix d'une durée de cinq ans, autorisant la plateforme à adapter au petit écran 14 de ses œuvres en anglais et en langue étrangère. Safe (2018), Intimidation (2020) et Ne t'éloigne pas (2021) sont les trois premières.

La quatrième, Double piège (Fool me once), série britannique inspirée du livre du même nom publié en 2016, est sortie le 1er janvier 2024. Elle est numéro un en Suisse et au Royaume-Uni – selon The Independent, les adaptations d'Harlan Coben ont beaucoup de succès auprès des téléspectateurs britanniques.

Le visiteur d'outre-tombe

Contrairement à l'histoire originale, la série Netflix se déroule en Angleterre et non aux Etats-Unis, pour notre plus grand bonheur. Son côté british lui apporte ce petit plus que seuls les Anglais maîtrisent et qui rend, comme par magie, n'importe quelle intrigue intelligente et différente.

On vous pose le décor: nous sommes quelque part dans le nord du pays. Joe Burkett (Richard Armitage), l'un des fils de la richissime famille Burkett à la tête d'un empire pharmaceutique, est mort assassiné. Pour la petite info, Richard Armitage est également l'acteur vedette des séries Intimidation et Ne t'éloigne pas.

Quelques jours après l'enterrement, Maya (Michelle Keegan), veuve du défunt et ancienne capitaine de l'armée, décide sur les conseils d'une amie de placer une caméra de surveillance dans la chambre de leur petite fille Lily. Pourquoi? Parce qu'après la mort de son mari, le climat est quelque peu anxiogène et surtout, elle ne fait pas totalement confiance à la baby-sitter, une employée de longue date de la famille Burkett.

Ce qui devait être un simple contrôle va, toutefois, s'avérer être le début d'une enquête dangereuse. Sur les images de vidéosurveillance, Maya voit que quelqu'un entre dans la chambre de sa fille. Rapidement, elle se rend compte qu'il s'agit de son défunt mari. Il reste plusieurs secondes, prend Lily dans ses bras, puis quitte les lieux.

Le détective Sami Kierce (Adeel Akhtar) enquête sur la mort du mari de Maya (Michelle Keegan). Image: Netflix

Sous le choc, elle questionne immédiatement la baby-sitter à la recherche d'une explication. Cette dernière ne répond qu'évasivement, puis s'empare d'un spray au poivre. Elle aveugle Maya, vole la carte-mémoire contenant l'étrange vidéo et prend la fuite.

A partir de ce moment, impossible de ne pas se plonger dans l'histoire, et de ne pas binger le reste des épisodes. Comment se fait-il que Joe Burkett ait pu apparaître sur ces images? La scène du crime est montrée à l'écran et sa mort ne semble faire aucun doute. Et pourtant...

Le téléspectateur n'a pas le temps de reprendre son souffle que les intrigues et les événements s'accumulent. Le décès de la sœur de Maya, par exemple, assassinée d'une balle dans la tête des suites d'un cambriolage qui aurait mal tourné. Une mort qui révèlera de nombreux secrets.

Image: netflix

Comme un bon polar

Les liens entre les personnages s'entremêlent parfaitement et s'accompagnent, comme dans tout bon polar, de cette hâte de connaître le fin mot de l'histoire. Vous savez, ce sentiment d'impatience qui s'intensifie à mesure qu'on avance dans le récit et qui pousserait les plus curieux à guigner la dernière page.

Pour la petite histoire (bis), lorsque Harlan Coben était étudiant au Amherst College, dans le Massachusetts, il faisait partie de la même fraternité que Dan Brown, l'auteur du livre Da Vinci Code. Les deux écrivains à succès partagent les codes de l'intrigue et du plot twist. Tout amateur de roman policier sera donc ravi de les retrouver dans l'adaptation de Netflix.

Fool me once est donc pour sûr l'équivalent de ce bouquin qu'on va chercher dans la bibliothèque pour ce pote «qui cherche un truc sympa à lire» et qui, sans forcément être répertorié dans la liste de nos classiques, se dévore tout de même en un rien de temps.

«Fool me once» est disponible sur Netflix depuis le 1er janvier 2024.