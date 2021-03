6 sorties streaming que vous ne devez pas manquer en avril

Divertissement

Sortie prévue le 23 avril Shadow and Bone: La saga Grisha Image: netflix

Dans un monde où des créatures se régalent de chair humaine, une jeune soldate se découvre un pouvoir extraordinaire qui pourrait enfin libérer son pays. Mais alors qu'elle perfectionne son pouvoir, des forces dangereuses complotent contre elle.

Ça s'adresse à qui? A ceux qui aiment les monstres, les effets spéciaux et les combats. Cette série fantasy s’inspire de la trilogie de romands Grisha.

Sortie prévue le 7 avril Vol au musée: le plus grand cambriolage de l’histoire de l’art Image: capture d'écran netflix

En mars 1990, des œuvres légendaires de Rembrandt, Degas, Vermeer et d’autres, d'une valeur actuelle de plus d'un demi-milliard de dollars, ont été volées dans un musée à Boston. Cette série documentaire en quatre parties met en lumière les impasses et les spéculations autour de l'enquête toujours non résolue.

Ça s'adresse à qui? A ceux qui ont lu Le Chardonneret, ou à ceux qui aiment quand Netflix jouent sur les mystères et les points d'interrogation.



Disney Plus

Sortie prévue le 22 avril Les secrets des baleines Image: shutterstock

A l’occasion de la Journée Mondiale de la Terre le 22 avril, Disney Plus propose Les secrets des baleines, une série documentaire signée James Cameron. Le spectateur est plongé au cœur de la vie de cinq espèces de cétacés, le tout, raconté par l'une des plus proches collaboratrices du réalisateur: Sigourney Weaver.

Ça s'adresse à qui? Aux amoureux de la nature et des animaux.



Sortie prévue le 16 avril Big Shot Image: disney +

Après avoir été licencié du championnat universitaire de basket, un entraîneur, Marvyn Korn, n'a pas d'autre choix pour gagner sa croûte que d'entraîner une équipe de basket féminin d’un lycée privé. Il doit donc former des adolescentes en pleine puberté. Au début, ça s'annonce compliqué, mais ils vont créer des liens forts au fur et à mesure des épisodes (10 au total).



Ça s'adresse à qui? A ceux qui aiment les drames bourrés de bons sentiments.

Hulu

Sortie prévue le 2 avril WeWork Image: hulu

Ce documentaire revient sur l'ascension et la chute de la start-up WeWork, spécialisée dans la location de bureaux partagés, et de son fondateur Adam Neumann. Sa société était valorisée à 47 milliards de dollars. Mais au moment d'entrer en bourse en 2019, patatras! Le monde découvre les finances douteuses de l'homme d'affaires, vu par beaucoup comme un gourou. WeWork frôle la faillite et son PDG est poussé vers la sortie avec un confortable parachute de 1 milliard de dollars.



Ça s'adresse à qui? A ceux qui veulent savoir comment devenir un imposteur en gagnant beaucoup d'argent.

Sortie prévue le 28 avril The Handmaid's Tale

Saison 4​ Image: capture d'écran hulu

June (Elisabeth Moss) compte prendre sa revanche face au régime de terreur mis en place à Gilead. La révolution s’organise, mais les risques qu'elle prend lui apportent de nouveaux défis inattendus et dangereux. Sa quête de justice et de vengeance menace de la consumer et de détruire ses relations les plus chères.

Ça s'adresse à qui? A ceux qui ont vu la saison 1, 2 et 3.

