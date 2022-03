La fausse milliardaire Anna Delvey reste finalement aux Etats-Unis

Alors que plusieurs médias affirmaient que la jeune femme allait être extradée vers l'Allemagne, Anna «Delvey» Sorokin est toujours en détention aux Etats-Unis.

Celle qui a arnaqué le gotha new-yorkais «reste incarcérée dans un centre ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement, la police fédérale migratoire) en attendant d’être expulsée», a indiqué les services fédéraux américains de l'Immigration et des Douanes.

Le journal américain New York Post avait rapporté lundi 14 mars que celle qui réalisait ses arnaques sous le nom d’emprunt «Anna Delvey» devait initialement être extradée vers l’Allemagne sur un vol à destination de Francfort. Son avocat, Manny Arora, n'a pas répondu aux sollicitations de l'AFP mais il a confirmé mardi 15 mars au tabloïd britannique Daily Mail qu'il avait formé lundi soir un recours administratif d'urgence pour suspendre l'ordre d'expulsion daté du 17 février, valable 30 jours, et le repousser ainsi d'un mois de plus. Le même avocat avait pourtant confirmé lundi l'information au New York Post.

Dans l'aéroport de Francfort où une foule de journalistes attendait la Russo-allemande, un porte-parole de la police de l’aéroport de Francfort a déclaré qu'Anna Sorokin n’était toujours pas arrivée mardi après-midi.

Comme Simon Leviev avec ses conquêtes, Anna a arnaqué l'élite new-yorkaise (d'ailleurs, ils auraient dû se rencontrer... ça aurait été explosif). Elle avait été condamnée en 2019 à de la prison, à New York, pour avoir volé 275'000 dollars à des hôtels, des banques et des proches.

La citoyenne russo-allemande de 31 ans a réussi en 2016 et 2017 à se faire passer pour une riche héritière disposant d'une fortune de 60 millions de dollars, alors qu'elle était en réalité la fille d'un chauffeur routier originaire de la banlieue de Moscou.

Sa folle histoire a inspiré la série à succès Inventing Anna sur Netflix et si vous l'avez regardé, vous avez probablement retenu une phrase: I DONT HAVE TIME FOR THIS. Quel aplomb.

Anna Sorokin a été condamnée à une peine de quatre à douze ans de prison, mais a été libérée en février 2021 pour bonne conduite, avant d'être à nouveau arrêtée le mois suivant pour avoir dépassé la durée de validité de son visa.

