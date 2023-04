Chris Hemsworth est super vénère dans la bande-annonce d'«Extraction 2»

L'acteur australien incarne à nouveau Tyler Rake dans Extraction 2 qui sortira en juin sur Netflix.

Dans une bande-annonce toute en violence et en explosion, on retrouve Chris Hemsworth dans le rôle du mercenaire des forces spéciales. On l'avait laissé en très mauvais état sur un pont à la fin du premier film sorti en 2020. On le retrouve miraculeusement en pleine forme dans Extraction 2. En effet, dans la bande-annonce, on apprend que Tyler Rake était «cliniquement mort il y a neuf mois», mais qu'il a réussi à se battre pour revenir à la vie. Bref, un scénario bancal à la Netflix.

Dans ce deuxième volet, Tyler Rake va en effet beaucoup mieux. La bande-annonce montre peu de choses de l'histoire, juste une scène de combat d'une minute et 50 secondes. On sait qu'il va devoir affronter de nouveaux méchants dans une mission périlleuse: extraire de prison la famille martyrisée d'un impitoyable gangster géorgien. Les producteurs Joe et Anthony Russo qui ont également scénarisé le premier opus, ont déclaré que la suite serait «très différente». Est-ce qu'ils disent ça parce que le premier film se passait dans un pays chaud, le Bangladesh, et le second dans un pays froid, la Géorgie? Ou parce qu'il y aura plus d'explosions et plus de scènes de baston?

Le réalisateur Sam Hargrave (qui a également réalisé Extraction) a notamment promis que les choses allaient s'accélérer dans ce deuxième film.

«On a des combats à mains nues, des poursuites en voiture, des explosions, des trains, des hélicoptères. C'est comme si le fantasme d'un fan d'action prenait vie. Du moins, c'était le cas pour nous, les concepteurs d'action.» Le réalisateur Sam Hargrave

La bande-annonce à voir ici:

Vidéo: youtube

Extraction sorti en 2020 avait été très bien reçu par la critique. C'est le septième plus gros succès pour un long-métrage anglophone pour la plateforme de streaming. Pas étonnant quand on a les frères Russo à la production (ils ont notamment réalisé Avengers: Endgame et Avengers: Infinty War) et Chris Hemsworth en héros torturé parfaitement coiffé.

L'acteur, qui a récemment déclaré qu'il allait lever le pied dans sa carrière hollywoodienne à cause de sa prédisposition à la maladie d'Alzheimer, a de quoi donner envie aux amateurs de films d'action. Il a affirmé que la suite d'Extraction comporte «l'entraînement au combat le plus détaillé et le plus épuisant auquel j'ai jamais participé.»

Extraction 2 sortira le 16 juin 2023 sur Netflix.

