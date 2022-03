«Love is Blind»: l'épisode des retrouvailles est encore plus chaotique que la saison

La deuxième saison de la télé-réalité Netflix est un tel bordel que même l'épisode des retrouvailles vaut la peine d'être regardé.

⚠️⚠️⚠️ Attention! Cet article contient de nombreux spoilers. ⚠️⚠️⚠️

Normalement, les «réunions» sont un peu ennuyeuses. On essaie de capitaliser sur quelque chose qui a marché alors que le soufflé est déjà retombé. Pas pour «Love is Blind». La réunion sortie le 5 mars sur Netflix est presque mieux que les dix épisodes. Merci à Shake et sa gênance légendaire. Merci aussi au triangle amoureux Shaina, Shayne et Natalie. Ce ne sont pas des retrouvailles pleines de bons sentiments comme pour les acteurs de «Harry Potter», c'est un règlement de compte.

C'est quoi «Love is Blind»? C'est une télé-réalité sous couvert d'expérience sociale dans laquelle des célibataires demandent en mariage leur conjoint potentiel en dix jours sans s'être jamais vus. Les hommes et les femmes sont logés séparément, et les quelque 30 célibataires se parlent à travers des capsules sans se voir. Une fois que les couples ont fait leur demande, ils sont emmenés en lune de miel puis s'installent ensemble et si tout va bien, se marient.

Shake a apporté beaucoup au show. Lors de la réunion, le mec n'avait aucun filtre. Il disait tout ce qui lui passait par la tête, genre: «Faire "Love is Blind", c'était comme faire un gros achat». Ou encore: «Si je devais épouser quelqu'un en sur-poids, ce serait très compliqué pour moi de passer outre», et que pour lui, «l'amour n'est pas aveugle, il est flou». Il en avait tellement des sorties comme celles-là que certains candidats à côté de lui lors de la réunion se retenaient d'éclater de rire.

Le mec est inarrêtable:

Kyle à gauche est mort de rire. Shayne par contre, est choqué. Image: netflix

L'homme d'origine indienne s'est fiancé avec Deepti, elle aussi indienne. Aucun des deux candidats n'était sorti avec un ou une indienne auparavant. Deepti l'a finalement planté devant l'autel, ce qui n'a pas empêché Shake de danser juste après.

Shake est maladroit. Au lieu de dire avec tact: «Je ne suis pas attirée par cette personne», il va plutôt dire: «Je n'arrive pas à coucher avec elle, elle ressemble trop à ma tante.»

Le type est si imbuvable qu'il lui faut un show à lui tout seul. Si exaspérant que le couple de présentateurs ne pouvaient plus l'encadrer. Ça ne l'a pas empêché lors de ces retrouvailles d'avouer que la seule personne qui l'attire sexuellement dans l'émission, c'est Vanessa, la présentatrice donc.

Autre vilain petit canard de l'émission: Shaina. La blonde était au milieu d'un triangle amoureux avec Shayne (le mec qui ressemble à Buzz l'Eclair) et Natalie. C'est pratiquement le même scénario que lors de la première saison avec Jessica, la blonde qui donne du vin rouge à son chien. Difficile de dire laquelle on adore le plus détester.

Same energy:

Shaina la grenouille de bénitier a accepté la demande en mariage de Kyle malgré le fait qu'il est athée. Elle l'a finalement posé avant le mariage. Raison officielle: la religion, ou comme elle le dit dans les retrouvailles, «sa relation à Dieu». Raison officieuse: elle avait le béguin pour Shane, son crush dans les capsules. Lors de la réunion, elle s'est excusée de lui avoir fait du mal mais n'a pas démordu. Shake, à qui on n'avait pas demandé l'heure, a dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas: «Tu as accepté de te marier avec lui pour rester dans le show.» Pour une fois, on est d'accord avec lui.

On retiendra une chose de ces retrouvailles, tout au long de l'épisode, Shaina a plissé les yeux comme si elle essayait d'exploser la tête des gens de son regard. Flippant.

La bande-annonce si vous n'avez pas encore vu cette télé-réalité palpitante:

Ces photos des années 2000 vous rendront trèèès nostalgique👇

1 / 25 Ces photos des années 2000 vous rendront trèèès nostalgique

Mélissa décrypte le dernier album de Stromae👇