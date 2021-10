Image: Watson/shutterstock

Netflix & thrills: 10 films d'horreur à (re)voir pour Halloween

Que diable allez-vous regarder sur la plateforme au grand N le 31 octobre? Le catalogue helvétique francophone n'est pas des plus fourni, mais il y a tout de même de quoi frissonner le temps d'une soirée.

Poltergeist

1980 | Durée : 1h 54m | flippomètre: 🎃🎃

"Ne va pas vers la lumière Carol-Anne! " Image: Metro-Goldwyn-Mayer

Poltergeist, c’est un film culte écrit et produit par Steven Spielberg et réalisé par Tobe Hooper, le réalisateur de Massacre à la Tronçonneuse. Ce film des 80's a forcément vieilli et ne terrifie probablement plus vraiment, mais son charme désuet est toujours présent et se déguste avec plaisir comme un bon chianti.

A noter que le film est numéroté dans le AFI's 100 Years…100 Thrills, le classement de l'American Film Institute des 100 meilleurs thrillers du cinéma américain. Ce qui fait qu’en le regardant, vous voyez un classique du cinéma. Par contre, comme très souvent dans le cinéma d’horreur, les suites sont toutes pourries et donc bien évidemment dispensables.

Conjuring: Les Dossiers Warren

2013 | Durée : 1h 52m | flippomètre: 🎃🎃🎃🎃🎃

Vous aussi, cachez-vous sous un drap si vous avez peur. Image: Warner Bros.

Cette histoire abominable et apparemment vraie est celle d'une famille américaine qui aurait été victime d’esprits dans leur ferme isolée. Les Warren, un couple de médiums ayant réellement existé, vont tenter de résoudre ce mystère.

Conjuring, c'est la naissance d'un futur univers étendu en carton, comme La None ou les nombreux films sur Anabelle, la poupée maléfique. Toujours est-il que ce premier volet à l'origine de la franchise est réalisé par James Wan qui n'est pas à sa première réalisation macabre et qu'il offre de beaux frissons grâce à sa mise en scène un peu trop efficace. Pour preuve, je l’ai vu dans l’avion et j’ai eu peur.

Don’t Breath

2016 | Durée : 1h 28m | flippomètre: 🎃🎃🎃

Règle n°11: Ne jamais se cacher derrière une porte. Image: Sony Pictures

Don’t Breath c’est le petit film passé injustement inaperçu en Europe et qui a pourtant eu un relatif succès aux USA. Dans la glauquitude de Detroit, on suit trois cambrioleurs qui tentent de braquer la maison décrépie d’un vieillard aveugle qui dispose d’une énorme somme d’argent en liquide. Problème: le vieillard en question est un vétéran implacable qui ne va leur laisser aucun répit, transformant ainsi ce braquage en huis clos haletant qui ne laisse jamais le spectateur reprendre son souffle.

Mama

2013 | 1h40 | flippomètre: 🎃🎃🎃

Mamaaaa, ooohoohoo ♪ ♫ Image: Universal Pictures

Le premier film du réalisateur espagnol Andrés Muschietti, repéré et produit par Guillermo Del Toro, le maître du fantastique Hollywoodien. Ce film, adapté d’un court-métrage du réalisateur, conte l’histoire de deux gamines disparues au fond des bois à la suite de la mort de leurs parents. Elles y grandissent en sauvages, sous la protection d’un mystérieux esprit qu’elles nomment «Mama».

Un conte horrifique qui insiste davantage sur l’atmosphère inquiétante que sur les effets gore et où la tension extrême se mêle à une émotion poignante.

Ça

2017 | 2h 12min | flippomètre: 🎃🎃🎃🎃

C'est plus ce que c'était les anniversaires au Macdo. Image: Warner Bros.

Ça, avec Ronald McDonald, c’est la raison même de l’existence de la coulrophobie: la peur des clowns. Adapté d’un des meilleurs livres de Stephen King, Ça est un film qui conte l'histoire de Grippe-Sou, une entité qui prend la forme d'un clown émergeant des égouts de la petite ville de Derry tous les 27 ans pour se nourrir des terreurs des enfants.

Le monstre s’en prendra à un groupe de sept adolescents dans le premier volet qu’on reverra une fois adultes dans le second chapitre (dispo sur Netflix si vous mettez le catalogue en langue anglaise). Un film choral façon Club des 5 qui rappelle les Spielberg des années 80’s.

Dracula

1993 | 2h 7m | flippomètre: 🎃

Bienvenue chez Michou. Image: Columbia Pictures

Francis Ford Coppola s’est approprié le mythe de Dracula en restant fidèle au roman de Bram Stocker. Il insiste néanmoins un peu plus sur la dimension érotique de l’œuvre originale et offre également plus de profondeur au personnage du comte, magistralement interprété par Gary Oldman.

A sa sortie en 1992, le film a marqué le public par ses partis pris narratifs et esthétiques très marqués, rappelant les débuts du cinéma, sans doute pour rendre hommage à toutes les adaptations du vampire qui ont traversé l’histoire du septième art. Un classique ayant reçu trois Oscars, à revoir ou à découvrir.

Jessie

2017 | 1h 43m | | flippomètre: 🎃🎃

«Mince, j'ai oublié de sortir la lessive.» Image: Netflix

Un couple qui bat de l’aile se retrouve dans une maison isolée durant un week-end à la campagne. Quand le jeu coquin de son mari tourne mal, Jessie se retrouve menottée au lit, seule, avec aucun moyen d’avoir de l’aide.

Adapté du roman Gerald's Game de Stephen King et réalisé par Mike Flanaghan, le génial réalisateur des séries d’épouvantes The Haunting of ou tout récemment Midnight Mass dispo également sur Netflix. Jessie est un huis clos extrêmement stressant dont toute la tension, la peur et la douleur sont portées par l’actrice Carla Gugino qui délivre une excellente performance.

The Visit

2015 | 1h 34m | flippomètre: 🎃🎃🎃

Bonjour, c'est nous, papi et mami Zinzin. Image: Universal Pictures

Ce long-métrage a été réalisé par M. Night Shyamalan, le réalisateur à twist qui a connu son âge d’or avec le film Sixième Sens, revient avec The Visit, un film qui prend la forme d’un found footage. Le point de vue de la narration étant la caméra d’un enfant qui avec sa sœur passe des vacances chez leurs grands-parents. Seul bémol: le couple de seniors a un comportement de plus en plus étrange.

La force de ce film, au-delà d’un humour omniprésent, c’est cette particularité de procurer de la peur avec des petits détails du quotidien, instaurant le malaise dans des situations qui pourraient tout à fait être normales.

Crimson Peak

2015 | 1h59 | flippomètre: 🎃

Salut, c'est Stéphane Plaza! Image: Universal Pictures

Ce film, sorti tout droit de l’esprit fantasmagorique du réalisateur mexicain Guillermo Del Toro (oscarisé en 2017 pour the Shape of Water), est une œuvre gothique comme on en voit peu. Drapé d’un excellent casting, on a ici une vraie histoire de fantôme en costume qui se rapproche des romans d’horreur gothiques du 19e siècle. Ici, point de Jump Scares ni d'effets gores gratuits, c'est uniquement une ambiance sombre qui nous est offerte et un récit macabre.

De plus, c’est probablement une des plus belles maisons hantées qu’on ait vue dans un film. Alors, un conte noir traité à l’anglaise par un maître de l’épouvante et qui rend hommage à tout un pan de la littérature, ça ne se refuse pas non?

Le Rituel

2018 | 1h 34m | flippomètre: 🎃🎃🎃🎃

Promenons-nous dans les bois, on tombera sûrement sur un Ikea. Image: Netflix

Le Rituel, c’est une production Netflix réalisée par le Britannique David Bruckner. Le pitch: une bande d’amis font le deuil de l’un des leurs en allant faire du trek en Suède. Malheureusement, l'un d'entre eux se blesse et ils décident sur le retour de couper à travers bois. Ce qui est plutôt une mauvaise idée vu qu'ils vont vite se retrouver traqués par quelque chose.

Le synopsis est relativement classique, on est sur du film de monstre. Où le film se démarque, c'est par la beauté des forets suédoises et son ambiance folklorique venue du nord qui valent le détour. Si Le Rituel n'entend jamais casser les codes, il se permet d'en jouer afin de faire vivre à son spectateur une expérience relativement flippante.

…

Ces propositions ont été faites sur la base d'un compte Netflix en langue française, mais sachez que si vous passez la langue en anglais, pour les plus bilingues d'entre vous, vous aurez accès à un catalogue bien plus généreux dans lequel vous pourrez voir Shining et sa suite Dr. Sleep ou encore Ça: Chapitre 2.

Bon film, bons frissons et n'oubliez pas que personne ne vous jugera si vous laissez la lumière dans le couloir pour aller aux toilettes.

