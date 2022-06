Le Neuchâtelois, Loris Triolo, a trouvé un nouveau job: troubadour

Le finaliste de The Voice a déjà des projets. Il jouera notamment dans une comédie musicale qui se produira sur scène cet été à Neuchâtel.

La comédie musicale dans laquelle Loris Triolo, finaliste de The Voice, va jouer est un concept imaginé par deux amis originaires de son canton: Neuchâtel. Image: twitter

Premier finaliste suisse de l'émission The Voice, Loris Triolo participera à la comédie musicale Rodolphe, le musical, nous apprend le média Arcinfo mercredi. Les premières représentations prendront place cet été, le 26 et 27 août au théâtre du Passage à Neuchâtel.

Une comédie musicale romancée

Comme toute bonne comédie musicale, celle-ci raconte l'histoire romancée d’un personnage historique, le comte Rodolphe de Neuchâtel. Il s'agit d'un concept imaginé par deux amis originaires du canton, Alexandre Traube, spécialiste de la musique ancienne, et David Charles, danseur et chanteur. Petit plus, les deux hommes travaillent en collaboration avec le Français Elie Chouraqui, à qui l’on doit entre autres Les Dix commandements.

Rodolphe, interprété par David Charles, part pour les Croisades avec son frère, qui sera joué par Loris. Mais en chemin, il rencontre des troubadours. Il décide de devenir l’un d’eux et renonce à partir pour la Terre sainte. «Il choisit la beauté et l’amour plutôt que la haine et la douleur», a résumé Elie Chouraqui.

Vidéo: watson

Outre Elie Chouraqui, l'équipe est également composée de plusieurs grands noms du spectacle tels que John Howe, mondialement connu pour son travail sur la série des Seigneurs des anneaux, relate le média romand.

Un troubadour? Explications. Les troubadours sont des poètes lyriques français du 12e et 13e siècle (merci Wikipédia).

«C'est la musique qui m'a choisi»

«Ça fait un moment qu’on me demande pourquoi j’ai arrêté ma formation pour faire de la musique. Mais en fait, je n’ai pas choisi la musique, c’est la musique qui est venue à moi», a expliqué Loris à Arcinfo. Fan de rap, il semblait logique pour le Neuchâtelois d'endosser ce rôle. «Les rappeurs sont les poètes des temps modernes», a-t-il conclu.

Pour rappel, Loris est le premier Suisse de l'histoire de The Voice à avoir atteint la finale de l'émission. Bien qu'il n'ait pas gagné, le jeune homme a déjà de nombreux fans et nul doute qu'ils feront le déplacement pour le voir jouer sur scène. (sia)