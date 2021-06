Divertissement

New York

Nom d’un hippogriffe! Un énorme magasin Harry Potter a ouvert à NYC



Image: Keystone

Nom d’un hippogriffe! Un énorme magasin Harry Potter a ouvert à NYC

Trois étages de pure magie: c'est la promesse de la nouvelle boutique consacrée à l'univers de J.K. Rowling. Les fans ont fait la queue pendant des heures pour accéder au temple des sortilèges.

Plus besoin d’aller sur le chemin de Traverse pour s’acheter un Nimbus 2000 ou une baguette chez Ollivander. Perso, je ne me rappelle jamais sur quelles satanées briques il faut taper pour ouvrir le mur derrière le Chaudron Baveur.

Pour les Moldus qui nous lisent, je parle de la plus grande boutique consacrée à l’univers de J.K. Rowling qui a ouvert ce jeudi 3 juin, à New York.

Image: Keystone

Des centaines de fans ont fait la queue pendant des heures sous la pluie, comme Margaret Suarez, dont le petit ami est arrivé dès 06h00 du matin, quatre heures avant l'ouverture prévue.

«C'est vraiment magique», s'extasie cette fan de 30 ans. Elle s'est achetée une baguette magique de la sorcière Bellatrix Lestrange. «Dans mon cœur, je suis une sorcière», a-t-elle confié à l'AFP. «Je veux vraiment avoir une baguette et la personnaliser pour vivre dans mon monde imaginaire favori.» Tant qu'elle balance pas des Endoloris à tour de bras, ça me va.

Image: Keystone

Sur les trois étages dédiés à l’univers Harry Potter, on peut prendre la pose dans les chaussures de Hagrid, «gardien des clés et des lieux à Poudlard» comme il le dit si bien, et évidemment, acheter toutes sortes de produits dérivés.

Bièraubeurre en pression



Ruben Juarez, 27 ans, et sa femme, avaient fait le déplacement depuis le Texas pour l'ouverture de ce magasin de 2000 m2, proche du célèbre Flatiron Building (celui qui ressemble à un fer à repasser). «On est ravis d'être ici. J'aime tout ce qui concerne Harry Potter», a indiqué le jeune homme, écharpe rayée rouge et or de Gryffondor (les vrais) autour du cou.

Image: Keystone

A l'intérieur du magasin, ils étaient nombreux à prendre des selfies devant les téléphones rouges transportant sorciers et sorcières au ministère de la magie.

Image: EPA

Ouverture repoussée d'un an

D'autres essayaient des maillots de Quidditch ou dégustaient une Bièraubeurre en pression au bar. «La Bièraubeurre, c'est comme du soda mousse, en plus épicé. Il n'y a pas d'équivalent, franchement», a expliqué Emilee Rodriguez, 21 ans.

Le magasin avait prévu d'ouvrir en 2020, mais la pandémie avait retardé l'échéance.

Image: Keystone

C'est pas de la magie mais c'est impressionant👀 1 / 16 Ces gens ont trouvé leur double au musée source: imgur / imgur

Elle, elle est magique à sa façon👇 Vidéo: watson

Plus d'articles sur le thème «Divertissement» Une bouillabaisse d'Ariana Grande, de mèmes et de 69 Link zum Artikel Top 5 des excuses quand tu n'as pas lu le livre qu'on t'a offert Link zum Artikel Quel paquet de céréales industrielles êtes-vous? Link zum Artikel Quel Marseillais à Dubaï êtes-vous? Link zum Artikel