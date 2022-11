Moshe Lederfien a l'habitude de courir avec un ananas sur la tête. instagram

Il a couru tout le marathon de New York avec un ananas sur la tête

Moshe Lederfien a couru les 42 kilomètres qui séparent Staten Island à Central Park avec un ananas en équilibre sur la tête.

Ce dimanche, près de 50 000 coureurs ont pris le départ de l'un des marathons les plus célèbres et les plus légendaires: le marathon de New York. On voit tout un tas de trucs étranges sur le parcours, que ce soit dans le public que chez les coureurs. Pour l'avoir fait, je me souviens d'un mec qui courait pieds nus et d'un couple qui a passé la ligne d'arrivée menotté.

L'année dernière, un canard avait foulé le bitume, mais cette année, c'est un autre animal qui a retenu l'attention: Moshe Lederfien a parcouru les 42 kilomètres qui séparent Staten Island de Central Park avec un ananas sur la tête. Il a été repéré par le célèbre compte Instagram @newyorknico suivi par 1 million de followers.

Cet Israélien de 68 ans a terminé le marathon de New York en 5h45. Il avait déjà brillé lors du marathon de Berlin en septembre et était devenu viral sur TikTok après avoir été filmé en train de courir avec un ananas en équilibre sur la tête. Moshe avait bouclé les 42, 195 kilomètres en 5h04, mais Berlin est un marathon «facile», beaucoup plus plat que celui de New York. C'est d'ailleurs à Berlin que Kipchoge a battu son propre record du monde (2h01'39).

«Le lien entre l'homme et la nature, le corps et l'esprit sont inséparables. Ainsi, l'ananas ne tombe pas de ma tête - il tient même à grande vitesse» Moshe Lederfien pour Runners World

Courir avec un objet sur la tête, Moshe Lederfien est habitué. En 2019, tenez-vous bien, il a couru 10 marathons avec un ananas sur la tête et un avec un pot de fleurs.

Moshe Lederfien a servi pendant la guerre du Kippour en 1973 et a commencé à courir des marathons à l'âge de 53 ans, rapporte Canadian Running. Il ne pensait pas pouvoir courir, car il souffrait de diabète et d'hypertension artérielle.

Il est devenu une mini-célébrité en Israël. Une chaîne d'information a réalisé un petit documentaire sur lui, le surnommant le marathonien de l'ananas, un blaze qu'il a repris sur les réseaux sociaux.

Si vous vous posez la question, sachez que courir avec un ananas sur la tête, c'est loin d'être facile. Elijah Orr, coureur de fond et youtubeur, a tenté l'expérience après avoir vu la vidéo de Moshe sur TikTok et c'est galère.

