Un dernier épisode de Stranger Things? La rumeur enfle

Alors que la saison 5, annoncée depuis des mois comme le clap de fin de la saga Netflix, s’est officiellement conclue avec huit épisodes (et un final moelleux et nul), une rumeur enfle sur les internets: un épisode 9 «secret», avec une «vraie fin», serait prêt à sortir le 7 janvier. On vous explique.

Depuis quelques jours, un parfum de complot flotte au-dessus de Hawkins. La fin de la saison 5 de Stranger Things à peine digérée, ou plutôt mal digérée tant elle était dégoulinante de mièvrerie, une partie des fans refuse catégoriquement d’y croire.

Non, ce n’était pas la «vraie» fin. Trop proprette, trop sucrée, trop guimauve, façon «allez bonne nuit, on ferme les rideaux en souriant et on se fait tous un bisou sur le front».

Alors chez certains fans qui ont un petit relent de gâteau tout pâteux au fond de la gorge, une théorie a émergé. Il existerait en fait un 9e épisode secret, une «vraie fin», qui sortirait le 7 janvier.

«Chapter Nine: Conformity Gate»

Officiellement, la saison 5 s’achève pourtant avec huit épisodes, découpés en trois parties (bordel que c’était chiant ça), dont le dernier, Chapter Eight: The Rightside Up, a été mis en ligne le 1er janvier.



Netflix ne mentionne nulle part un épisode 9. Les frères Duffer, les créateurs de la série, non plus. Mais sur les internets, on s’en fout, on y croit.

La théorie, souvent appelée «Conformity Gate» par ses adeptes, repose sur une idée simple: l’épisode 8 serait une fausse fin. Pour certains internautes, ce final se déroulerait dans un monde altéré, manipulé par Vecna, ce qui expliquerait une série d’«incohérences»: des comportements jugés étranges, une ambiance trop apaisée, des coïncidences faisant référence au 7 janvier, un tout qui s’achève sur une note beaucoup trop positive par rapport à l’ambiance générale de la série.

Bref, une fin qui ressemble moins à Stranger Things qu’à une carte de vœux aux couleurs pastel envoyée par Netflix, qui aurait tenté un crossover entre Emily in Paris et un Disney trop choupi où aucun animal ne meurt.

Sur X, TikTok, Instagram et Reddit, les analyses s’enchaînent, souvent très sérieuses, parfois un brin ésotériques. D’ailleurs, lorsqu’on tape «fake ending» (fausse fin) dans le moteur de recherche interne de Netflix, Stranger Things apparaît dans les résultats. J’ai testé, c’est vrai (bon, ça propose a aussi Rick et Morty chez moi, je ne sais pas quoi faire de cette information).



Pour les plus convaincus (ou les plus désespérés, c'est selon), c’est la preuve ultime que Netflix nous fait un immense clin d’œil et qu'un Chapter Nine: Conformity Gate est prévu. Pour les autres, c’est surtout la démonstration que la plateforme de streaming se moque de nous jusqu’au bout.

Car factuellement, rien ne confirme l’existence de cet épisode 9. Aucune annonce officielle n’a été faite, ni par les frères Duffer, ni par Netflix, ni par un acteur. Pas même une petite phrase ambiguë lâchée en interview pour attiser le feu. A ce stade, il s’agit uniquement d’une théorie de fans, nourrie par la frustration et l’espoir.

Une fin trop plate pour être vraie

Et il faut dire que la frustration est palpable. Après près de dix ans d’attachement viscéral à Dustin, Mike et les autres personnages (sauf l’insupportable Eleven et ses deux expressions faciales), beaucoup d’adeptes ont le sentiment que la série se termine sur une note exagérément mielleuse.

Une paix retrouvée, des sourires à la pelle, une émotion visqueuse qui suinte à travers l’écran. Pour certains spectateurs, la pilule ne passe pas: cette fin trop gentille (deux demandes en mariage, non mais au secouuurs) donnerait presque envie de vérifier si Vecna n’est pas en train de nous matrixer le cerveau.

Résultat, l’idée d’un épisode 9 agit comme un antidote collectif. Une manière de se dire que non, les Duffer n’ont pas vraiment osé nous faire ça. Qu’il y a forcément autre chose, un dernier plot twist, une vraie claque. Une conclusion moins nappée de sucre glace qui donne envie de s’étouffer de malaise, voire de se couler du vinaigre balsamique dans les yeux pour ne pas voir ça.

Il y aura bel et bien… autre chose

Sauf que ce mercredi 7 janvier, le réveil risque d’être brutal. A l’heure où ces lignes sont écrites, avec un dépit de circonstance chez son auteure, rien, absolument rien n’indique que Netflix va nous cueillir avec une bonne nouvelle, un dernier «vrai» épisode un peu moins cucul-chiant-bonbon-caramel. Si surprise il y a, elle prendra vraisemblablement la forme d’un contenu… annexe.

Justement, Netflix a déjà annoncé un documentaire making-of, One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5, attendu le 12 janvier, consacré aux coulisses de cette ultime saison.

En revanche, l’univers de la série n’est pas totalement rangé dans le placard. Les frères Duffer ont confirmé travailler sur plusieurs projets dérivés, dont une série animée, Stranger Things: Tales From ’85, ainsi qu’un spin-off live-action avec de nouveaux personnages, destiné à explorer d’autres recoins de cette mythologie devenue tentaculaire.

Mais soyons honnêtes: ce n’est absolument pas ça que les fans attendent ce 7 janvier. Ce qu’ils veulent, ce qu’on veut, c’est ce fameux épisode 9, censé réparer ce que beaucoup considèrent comme une fin volée. Et si Netflix ne lâche rien, ce qui est, objectivement, le scénario le plus probable, la déception collective risque d’être à la hauteur de l’emballement.

Ce mercredi, on saura ainsi enfin si cette folle rumeur, née d’un final tout pourri qui n’a pas convaincu tout le monde, amplifiée par les réseaux, et portée par l’espoir que Hawkins ne se quitte pas sur un câlin tiède et mou, est vraie. Mais il y a de fortes chances que le seul choc du 7 janvier soit celui de réaliser qu’on s’est tous un peu raconté une histoire.



Si vous êtes vraiment au bord du précipice, sachez que Netflix a mis en ligne une vidéo d'un... feu de cheminée avec la musique du générique. Une vidéo d'une heure pour vous réchauffer l'âme et l'esprit. Allez, courage.