16 dessins et mèmes qui résument parfaitement la saison des Fêtes

Noël, c'est dans un peu plus de deux semaines. Vous vous êtes déjà gavé d'étoiles à la cannelle, de clémentines et de pain d'épice? Les mèmes et cartoons suivants vont encore plus vous mettre dans l'ambiance. Même s'il y a un peu de sarcasme. 😈

Soyez réaliste dans vos souhaits

- Pour Noël je veux un dragon!

- Sois réaliste.

- Ok alors je veux un petit ami.

- Quelle couleur le dragon?



Mais la liste de cadeaux change avec le temps...

Chaussettes😍

On peut le prouver également avec un graphique professionnel

Les meilleurs cadeaux restent ceux qu'on s'offre à soi-même

Cher Père Noël, j'aimerais un petit frère pour Noël. Love, Sarah

Il serait peut-être temps de CHANGER DE DISQUE!

Moi, qui essaie de profiter de ma vie alors que la chanson de Noël de Mariah Carey se cache partout.

C'est de l'ASMR

Quand les ciseaux glissent à travers le papier d'emballage.

Pendant qu'on emballe les cadeaux...

Peut-être que le papier cadeau Let-it-Snow n'était pas la meilleure idée...

Ne vous faites pas avoir, ça pourrait mal finir

- Tu n'as pas besoin de m'offrir un cadeau pour Noël.

- C'est un piège.​

Pour les personnes introverties

Les chats aussi sont des grands fans de la période de Noël

Surtout quand il y a du papier cadeau...

- Il est temps d'emballer les cadeaux.

- S'il te plaît garde la porte fermée quand tu entres!

- T'as dit quelque chose?

- Oh.



On n'est jamais trop prudent

Il ne faut pas faire confiance à cette personne pour les décorations du sapin.

Christmas is all around et même sur la crête des punk

C'est arrivé au meilleur d'entre nous

J'allais emballer le cadeau et je pensais avoir acheté du papier argenté, mais j'ai acheté du fichu cellophane.

Alors ça, c'est sûr que ça arrivera

Si joliment emballé... Mais est-ce j'ai enlevé l'étiquette de prix?

Nous devons garder à l'esprit ce qu'est vraiment Noël

Obi Wan Kenobi. C'est toujours Obi-Wan Kenobi.

Et pour tous ceux qui se réjouissent un peu trop de Noël

Cette vidéo vous plaira

