Nusr-Et est l'un des pires restos de Londres

Selon TripAdvisor, le célèbre steakhouse qui s'est installé à Londres il y a neuf mois est l'un des pires établissements de la capitale britannique.

Les Londoniens n'aiment pas le nouveau restaurant de Salt Bae, de son vrai nom Nusret Gökçe. Le boucher turc qui a enflammé Internet avec une pincée de sel a ouvert un steakhouse à Knightsbridge, à Londres, en septembre 2021. Une grosse campagne avait été lancée sur les réseaux sociaux et de nombreux médias en avaient parlé (nous compris).

Neuf mois plus tard, la sentence est irrévocable: «l'un des pires endroits où manger», «une blague prétentieuse», «dégueulasse et impoli», «plus jamais» sont les quelques critiques qu'on peut lire sur TripAdvisor. Nusr-Et est l'un des restaurants les plus mal notés de Londres. Il se classe 17 426 sur 17 495 restaurants, c'est-à-dire dans les 70 derniers et a une note moyenne de deux sur cinq. Actuellement, il y a 28 avis de voyageurs «excellents», trois «très bons», cinq «moyens», neuf «mauvais» et 72 «terribles».

Ces derniers mois, l'établissement londonien a essuyé de nombreuses critiques, notamment à cause du rapport qualité-prix. Sur Twitter, les clients postent des photos de leurs additions qui peuvent monter jusqu'à 45 000 francs. Le Golden Burger coûte 120 francs et le steak Tomahawk est à 770 francs.

En même temps, s'il presse des burgers dans des verres, c'est normal que les clients ne soient pas satisfaits. 👇👇👇

Nusr-Et a toujours été cher, ce n'est pas un scoop. A Dubaï, là où Salt Bae officie, le restaurant est situé au Four Seasons (un petit hôtel de charme sans prétention) depuis 2014, bien avant que le boucher turc ne devienne un phénomène sur Internet (en 2017). Forcément, à Dubaï, personne ne se plaint des prix. Au contraire, plus c'est cher, mieux c'est. D'ailleurs, il est mieux noté sur TripAdvisor: 3,5.

Mais toutes ces mauvaises critiques semblent glisser sur le boucher comme du beurre sur une entrecôte grillée (mmh!). Il a ouvert au mois de mai son deuxième restaurant à New York dans le Meatpacking et une brochette de stars l'ont félicité en postant des vidéos sur Instagram.

Parmi elles, pas que des footballeurs: Mark Wahlberg, Tom Brady (ok, c'est un footballeur, mais de football américain, donc ça ne compte pas), Andrea Bocelli ou encore Puff Daddy. Au total, il possède 19 établissements à travers le monde. Enfin... «il»... disons plutôt le groupe Dream international, investisseur principal, qui possède également les célèbres restaurants Coya et Roka.

Et maintenant, des burgers bien sales qui donnent quand même faim:

1 / 10 Des burgers crados qui donnent quand même faim

Ça, c'est moins sale que Salt Bae qui presse un burger dans un verre, mais c'est tout aussi cochon: