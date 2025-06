Cet homme a trouvé l’astuce ultime pour couper un avocat

Vidéo: extern / rest

Il a une astuce «très intelligente» pour couper un avocat

Cinq millions d’internautes ont applaudi cette trouvaille en même pas deux jours. Et l’homme à l’origine de la vidéo est enseveli sous les commentaires. Vous validez ou pas?

Il arrive parfois que la vie quotidienne dévoile une trouvaille qui semble aussi prestigieuse et miraculeuse qu’un nouveau traitement pour le cancer. Un certain «mikeybee99», sur TikTok, ne pensait sans doute pas que se filmer maladroitement en train de couper un avocat allait lui rapporter un public qui a dépassé les 5 millions d’internautes, en deux jours seulement.

Chez lui, armé d’une planche, d’un couteau, d’une tranche de pain et du fruit le plus controversé et populaire auprès des écolos citadins, l’homme démontre dans le calme que l’on fait tout faux, lorsqu’on veut «éviter que l’avocat brunisse.»

A savoir, le couper en deux, dans le sens de la longueur, Mikey, qui vit en Afrique du Sud, conseille au contraire de le trancher en largeur, pour en faire deux petits bols naturels, dans lesquels il suffit ensuite de plonger un couteau et d’étaler ce trésor d’acide oléique sur sa tartine.

Oui, comme dans du beurre, selon le dicton.

Interviewé par le site news.com.au, le petit malin explique qu’il a d’abord dévoilé son invention à son épouse, qui lui a tout de suite suggéré «d’en faire une vidéo». Mikey peut dire merci à sa douce.

«Oh mon Dieu, je n'ai jamais vu quelqu'un couper un avocat comme ça, fais une vidéo!» La femme de l’homme à l’avocat, au média news.com.au, alors que le couple séjournait à New York pour les vacances.

Depuis sa publication, cette bombe à commentaires est prise d’assaut par des millions d’internautes enchantés par l’astuce.

«C’est vraiment très intelligent»

«Ce type utilise des avocats comme si c'était du beurre de truffe»

Cinq millions de spectateurs lorsque l’on n’abrite même pas 2000 followers sur son compte, c’est littéralement une invasion. Mikey, lui, prend ça avec philosophie: «Les réactions à ma vidéo sont hilarantes! Le reste appartient à l’Histoire».

Après cette prouesse, on est à deux doigts de lui demander la formule magique pour être certain de piocher le bon avocat au supermarché, entre celui qui est trop mûr et l'autre déjà pourri.