On a testé le Tinder des bananes 🍌

Oui, un Tinder pour bananes, ces machins jaunes avec des taches brunes, comme les salamandres.

Les bananes aussi ont le droit de trouver l'âme sœur. Ou un plan cul, ça ne nous regarde pas. En tout cas, elles ont leur propre Tinder et peuvent swiper à gauche ou à droite avec leurs camarades bananes.

Cette banane est extrêmement chaude 👇🏽🍌

Quelle est l'utilité de ce Tinder, pour nous, les humains? Il n'y en a pas. Et c'est pour ça que c'est génial. Quelqu'un s'est réveillé un matin en se disant: «Tiens, je vais acheter le domaine tinderforbananas.com et reprendre les codes de Tinder et faire se rencontrer des bananes, ça c'est une idée qu'elle est bien bonne». Et grâce à cette personne, il nous est désormais possible de mater des photos de bananes et de décider si celle-ci mérite l'amour, celle-là non, celle-ci je la like au nom de ma banane qui n'a malheureusement pas de bras pour swiper elle-même...

Ça ressemble à ça 👇🏽🍌

Bon, très vite, vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas (encore) assez de bananes sur ce site pour vraiment aider votre banane à trouver sa banâme sœur. Mais vous aurez trouvé ça super pendant deux minutes, juste le temps qu'il faut pour manger votre banane (bande d'assassins).

La banane, qu'est-ce que c'est? On apprend en s'amusant, ouaiiiiis. La banane est un fruit généralement jaune et pas juteux, sauf quand elle est trop mûre. Elle peut aussi être verte, il en existe même des rouges, et quand elle est brune, il faut la jeter et ne pas m'en parler. On s'en fout des bananes, laissez-moi plutôt vous parler de ma bananophobie. Quand je vois des bananes, je stresse. Et quand je vois des gens manger des bananes, c'est la panique. Je profite également de cette tribune pour dénoncer les gens qui ont pourri Instagram pendant le premier confinement avec des stories de banana bread. C'est même pas du vrai pain.

Encore de la banane? Berk, mais OK, voici:

Elle a aussi son mot Ă dire sur les banana breads:

Et ça, ça n'a aucun rapport mais ça fait plaisir:

